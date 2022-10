AMB NOM PROPIMari Àngels Juanes

La llicenciada en Farmàcia per la Universitat de València i doctora en Bioquímica i Biologia Molecular per la Facultat de Biologia de València Mari Àngels Juanes Ortiz, va nàixer fa 43 anys a Alfarb. Mari Àngels és Honorary Associada a la Teesside University (TU) des de l’any 2020 i anteriorment ha sigut professora titular de Ciències Biomèdiques a l’Escola de Ciències de la Salut i de la Vida de TU. El seu laboratoi s’ha traslladat al CIPF d’Espanya, on és la cap del grup de Dinàmica del citoesquelet en la migració cel·lular i la invasió del càncer.

Mari Àngels es va embarcar en diverses posicions de recerca postdoctorals i etapes com a científica visitant a Europa, Àsia i els Estats Units. El 2008 va rebre una beca Ramon Areces i es va unir al grup del Dr. Segal a la Universitat de Cambridge. Posteriorment va treballar amb la doctora Piatti al CRBM-CNRS de Montpeller i amb el professor Goode a la Universitat de Brandeis (USA). Mari Àngels és membre de la Societat Britànica de Biologia Cel·lular, de la Societat Espanyola de Bioquímica i Biologia Molecular, de la Societat Americana de Biologia Cel·lular, de la International Mentoring Foundation for the Advancement of Higher Education i del Consell Executiu del Programa de Training i Mentoring del CIPF.