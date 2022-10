A sus 58 años, Iván Valencia ha logrado su noveno título autonómico de triatlón en su categoría de edad. El alzireño, miembro del club Triatló Algemesí, se impuso el sábado en Benissa al ilicitano Francisco José Pérez por 2’27” y a José Luis Bru, por 3’33”. «Fue una gran alegría porque no había preparado específicamente esta prueba. Este verano me dediqué al Europeo que se celebró en Bilbao», comentó Valencia. La carrera se desarrolló en la modalidad sprint, es decir, 750 metros en el agua, 20 km en bicicleta y cinco corriendo. «Fue una prueba dura porque había 500 m. de desnivel positivo en bici, cuando normalmente son llanas», explicó. Al salir del agua llevaba once segundos de desventaja pero sobre la bici ya superó a sus rivales. Aunque el parcial de carrera fue de solo dos segundos favorables al alzireño ya llevaba un margen suficiente.

Hasta llegar a este último triunfo, el ribereño pasó la temporada pasada en blanco por una rotura de menisco. Pese a la lesión, pudo hacer bici en marchas cicloturísticas «pero yo necesitaba la competición». Este verano corrió la primera prueba tras la operación, el tri de Castelló de la Plana, y fue tercero. Dos semanas antes de Bilbao llegó segundo. En la capital vizcaína «sentí el gran honor de enfundarme el mallot de la selección española». Sin embargo, la carrera no fue buena. «Esperaba más que el 13r puesto europeo», comentó. La prueba fue una duatlón aquabike de media distancia: dos quilómetros por la ría de Bilbao y 80 en bici. El alzireño ha sido campeón autonómico en todas las disciplinas, duatlón normal y de cross (con bicicleta de montaña) y triatlón sprint, olímpico y cross desde que empezó con estas pruebas combinadas cuando cumplió 50 años. «Me gustaban los tres deportes y combinarlos, aunque no los dominaba, pero no tenía alrededor compañeros que animasen a entrenar conjuntamente. Con la crisis de los 50, mi primo David me regaló un traje de neopreno, un trimono y el resto de indumentaria y ya no podía echarme atrás», añadió. En la primera carrera +50 ya hizo un podio «que te arrastra a querer hacer otro». La modalidad olímpica se desarrolla en el doble de distancia que la sprint (1.500 a nado, 40 km en bici y 10K. Hace dos años fue subcampeón de España de duatlón en la prueba desarrollada en Soria. «Fue fría porque la hicimos sin público», apostilló. Sobre sus planes de futuro, duda si participará en el campeonato de España o hará un año de transición. «Tendré 59 años y seré el mayor de todos los triatletas. Podría intentar la media distancia (2k a nado, 80 en bicicleta y una media maratón). La distancia larga, la conocida como iron man, la veo muy complicada para mi edad», comentó. Serían 3’8 km, una etapa en bici de 180 km y una maratón. Otro triunfo alzireño La también alzireña Sara Tudela Soriano, del Triatló Alzira, también se proclamó campeona autonómica en la categoría de 45 a 49 años. En la prueba de natación fue segunda, a tres minutos de Encarna Cabrera de Bétera. En ciclismo recuperó ese tiempo y lo aumentó a 1’05” con el final en carrera. Mari Carmen Llácer, del Triesport Roquette de Benifaió fue tercera sin opciones al triunfo.