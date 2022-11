La fiesta del centenario de la UD Alzira no pudo ser completa. El Arenteiro aguó la celebración al equipo local con una victoria muy trabajada en la final de la Copa Federación que se resolvió en una prórroga (2-0) en la que el Alzira luchó hasta al final con un Kaiser renqueante que acabó de delantero centro y con un jugador menos, aunque esta vez la épica no fue suficiente para doblegar a un rival muy potente. El Alzira estuvo muy cerca de igualar en un saque de esquina, pero el Arenteiro sentenciaba el partido en la jugada siguiente.

El día era especial para los dos clubes, que disputaban su primera final estatal de la Copa Federación y, en el caso del Alzira, coincidía con el día de su centenario. Antes de que se cumpliese el primer minuto Serra penetró por la derecha pero Lado chutó demasiado flojo. Tras minutos en que ninguno de los dos equipos se imponía, los gallegos empezaron a asustar por su banda derecha. En el 10, Pibe puso un centro-chut al que Soler no llegó de cabeza y Lluís Andreu reaccionó despejando un esférico que le llegaba casi a contrapié. Solo 40 segundos después, Jordán volvió a penetrar por la derecha y su centro fue rematado junto al palo por Marquitos. El Alzira reaccionó y superado el cuarto de hora Pitu embistió con una ascensión por la izquierda y su potente disparo fue despejado a córner con un paradón de Adriá. El saque de esquina desembocó en otro que sirvió Cortijo y Ramón López cabeceó de primeras al travesaño. El rebote llegó a Lado que disparó a escasos centímetros del larguero.

El Arenteiro elevó la presión para impedir la organización del juego alzirista. En el 20, un balón atrás no fue despejado de cabeza por Soler, Escobar chutó duro desde la frontal y Lluís atrapó en dos tiempos un balón que se le había colado por debajo del cuerpo. El encuentro decayó sin que los equipos llegasen con claridad a las áreas. Al filo del descanso Pibe lo intentó desde fuera del área pero demasiado flojo para sorprender a Lluís.

Protagonismo de Kaiser

Para afrontar el segundo acto, Fran Alcoy cambió sus extremos pasando Serra a banda izquierda y Pitu a la derecha. El central Kaiser volvió a erigirse en protagonista del equipo que capitanea. Tras hacer una apertura a Lado, se fue hasta el área contraria y no cabeceó en la pequeña por poco. Fran Alcoy fue el primero en alterar el once sacando a Beceiro por Ramón. Los dos arietes ourensanos tuvieron una doble ocasión con un disparo de Manín que despejó Lluís. Minutos después Fran Justo dio entrada a Mario y Romay por Joseca y Manín.

Alcoy sacó dos efectivos más: Sergio y Álvaro para dar mordiente en ataque. En el tramo final fue el Alzira el que quiso ir a por el título y tras una buena jugada Soler intentó el remate de chilena que se le fue alta.

A siete para la conclusión el joven Sergio se atrevió con un disparo cruzado que Adriá tocó y el central despejó en el área pequeña.

Posible penalti

Cuando pasaban cuatro del 90, un pelotazo de Rafa Mella dio en el brazo de Álvaro que el árbitro no consideró penalti y el partido se fue a la prórroga. Los gallegos no tenían prisa para construir y de repente, en el diez de la prórroga, Rafa Mella se vengó del penalti no pitado con un chut desde la banda hacia la segunda escuadra que sorprendió a Lluís Andreu. El equipo azulgrana estaba cada vez más mermado de fuerzas.

Kaiser cabeceó más tarde al poste y Soler vio despejado a córner su segundo intento. Con un Alzira volcado en el área contraria, encajó el segundo gol y la copa viajó a Galicia.

Por otra parte, estaba prevista la presencia del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que excusó su ausencia. Sí estuvo el presidente de la Federación Valenciana, Salva Gomar y su delegado en la Ribera, Edu Revert. En los prolegómenos del encuentro se destapó la placa que recuerda la efeméride. En la banda se situó un ramo de flores en recuerdo de Agustín Oliver, fiel aficionado alzirista que falleció el domingo y por el que se guardará un minuto de silencio en el próximo encuentro de liga.