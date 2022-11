Varias familias de segundo de Bachillerato Humanístico del IES Alcalans de Montserrat denuncian la llegada de un profesor sustituto al centro sin formación específica para impartir las asignaturas de latín y griego. Una de las madres afectadas ha explicado a Levante-EMV que el problema se inició a finales de septiembre, cuando "la profesora titular sufrió un problema de salud y, por lo tanto, Conselleria tuvo que asignar a un nuevo docente para sustituirla". Añade: "El profesor proviene de la bolsa de Cultura Clásica, que engloba a docentes de varias titulaciones. En su caso, él está especializado en Filología Hispánica, por lo que no tiene ningún conocimiento sobre griego y muy poco sobre latín".

La situación también afecta al alumnado de cuarto de la ESO y primero de Bachillerato. No obstante, las familias denuncian que el alumnado de segundo es el "más perjudicado". "No sabemos cuánto puede durar la sustitución, pero los alumnos tienen que presentarse a las pruebas de acceso a la universidad al finalizar el curso y, de momento, no han podido avanzar en el contenido de ninguna de las dos materias", señala la afectada.

Una profesora de refuerzo

La dirección del centro ha modificado el horario de una de las profesoras que forma parte del departamento de Latín y Griego para poder revertir la situación. En este sentido, el alumnado de segundo de Bachillerato refuerza ambas materias durante dos horas semanales. "La docente les imparte las materias durante la hora de tutoría. Además, durante otra hora, repasan la materia junto con el alumnado de primero de Bachillerato, pero esto no es suficiente. Latín y griego se deben impartir durante ocho horas semanales, pero en este caso solo pueden aprovechar dos", explica.

Las familias afectadas reclaman una "solución urgente". "Entendemos que el profesor hace lo que puede, pero la situación es un desastre. Queremos una educación de calidad porque, aunque no afecte a muchos alumnos, latín y griego también es importante para ellos y su futuro", concluye.

La dirección del centro se ha sumado a las protestas del alumnado y sus familias. «Entendemos el malestar y la preocupación de los afectados», han reconocido a este diario. El centro ha intentado modificar el horario de una de las profesoras especializadas en latín y griego para atender las necesidades del alumnado de segundo de Bachillerato. «La profesora se ha ofrecido a ayudarles para que puedan avanzar en la materia y presentarse a los exámenes de selectividad», explican. No obstante, reconocen que «no es suficiente». Añaden: «Ella solo puede atenderles durante dos horas a la semana, pero latín y griego deben impartirse durante ocho horas semanales».