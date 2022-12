És Consens o submissió?

Aningú se li escapa que la decisió política anual més important és l’aprovació dels pressupostos, ja que segons els diners que tingues i a què els destines podràs fer algunes coses i altres no. La major part dels pressuposts està «pillada» any rere any: és per a pagar jornals, a les empreses adjudicatàries, o les despeses ordinàries (llum, gasolina, telèfon...). El que queda, és sobre el que realment es decideix.

Si sempre és poc, per a 2023 encara era menys, perquè l’increment de la llum i dels salaris s’han menjat quasi tot, però encara hi havia marge de maniobra... si es té voluntat clar. L’alcaldessa, menys de quinze dies abans ens presentà uns pressupostos tancats, dient que enguany no hi havia marge de maniobra, que volia que els acceptarem, que foren un de consens... Si realment hagués volgut això, abans de tancar-los al seu gust, hagués preguntat, però no ho va fer. El que volia no era realment consens, sols volia que pegàrem la «cabotà», que li votàrem uns pressupostos que sols contenia propostes seues i zero propostes de Més Compromís. On estava ahí el consens? En cap lloc, clar.

Com no podia ser d’altra manera, nosaltres férem propostes de modificació, perquè fer política és proposar allò que portes en el programa. Certament no tenien per què agradar-li totes, de la mateixa manera que a nosaltres no ens agraden totes les seues, però consensuar és agafar-ne algunes teues i algunes dels altres. Evidentment res d’això va passar, nosaltres férem les propostes i, un any més, des de la prepotència i supèrbia que dona el poder, PSOE i EU ens tombaren propostes com la d’il·luminar la via ciclo-vianant de Sant Onofre al polígon Pepe Miquel, o l’elaboració del projecte de reforma del trinquet que va a comprar la Generalitat, o la de la creació d’una Oficina per a la Modernització i Impuls del Sector Agrari, l’elaboració d’un estudi de mobilitat urbana i altres propostes més que teníem.

Sembla ser que en el diccionari de l’equip de govern la paraula consens vol dir en realitat submissió. En aquesta legislatura, el PSOE, amb el suport de l’ex-regidor de Ciudadanos i amb el seguidisme d’Esquerra Unida ha volgut tindre’ns callats i sotmesos, però no ho ha aconseguit i no ho aconseguiran. Més bé han provocat tot el contrari, que fem propostes innovadores i transformadores per a Algemesí, com una proposta que nosaltres sabem que, tot i que a un sector de la població li puga estranyar o semblar que va contra algú, no va contra res ni contra ningú.

Sols volem que Algemesí evolucione i s’adapte al present, i que deixe d’estar fora dels circuïts musicals de primera línia. Grups com Zoo, La Oreja de Van Gogh, o cantants com Bisbal o Rozalén actuen en les festes dels pobles del voltant, però no actuen mai en Algemesí i la nostra joventut -i qui no és tan jove- té dret a veure’ls actuar ací. Per això proposàvem als pressupostos una partida per a muntar quatre macroconcerts en setembre, com els que es fan en Alzira, Gandia, Xàtiva o Sueca, quatre macroconcerts que correrien a càrrec de l’ajuntament, concerts inclusius i oberts a tot el món. Apostem per unes festes de nivell, unes festes públiques i on capiguem tots i totes.

Progressar és evolucionar

Però una proposta tan innovadora i valenta va deixar amb els ulls oberts a un govern que és de tot, menys progressista. Progressar és adaptar-se i evolucionar. Mantenir un model de festa que implica que grans grups i cantants mai vinguen és conservadorisme del pitjor. Evidentment PSOE i EU, amb eixa negativa a buscar solucions a un model de festa que no acontenta a tothom, trobaran consens, però amb la dreta, que és sempre qui frena el progrés.

Mentre PSOE i EU decideix si volen fer progressar Algemesí en tots els sentits, o simplement volen fer un ús publicitari del vell i bell concepte de progrés, nosaltres els esperarem fent camí, i anirem fent propostes que realment facen evolucionar Algemesí. Consens, tot el que vulguen, però des de la igualtat i amb la finalitat de millorar el nostre estimat poble. La submissió que la busquen en altre lloc.