Un rayo cae en el centro de Almussafes y deja al consistorio incomunicado

A las 15,37 horas de esta tarde un estruendo descomunal acompañado de una intensa descarga eléctrica ha detenido la respiración de los vecinos de Almussafes. Un rayó ha impactado en el centro urbano, a apenas unos metros de la casa consistorial. Por fortuna no ha hubido que lamentar daños personales. El relampago ha dejado sin servicio telefónico a la Policía Local y ha suspendido durante horas la red digital del ayuntamiento.

Me he quedado sorprendido, boquiabierto al escuchar el trueno y ver la intensidad de la luz que proyectaba el rayo y enseguida he pensado que había caído un rayo en mi pueblo Toni González — Alcalde de Almussafes

El trueno y la sacudida se recordarán muchos años. Ha sido «brutal, fortísimo, como nunca se había oído hasta ahora», según el testimonio aportado por varios ciudadanos que se quedaron «bloqueados al escuchar el ruido y ver el resplandor», un fogonazo que les hizo pensar de inmediato que el rayo había caído «muy cerca» de sus casas. Algunos vecinos se aventuraban a creer que parte de la descarga eléctrica había sido recogida por el pararrayos situado en la casa consistorial

Una intensidad "bastante alta"

Y no fue un relámpago cualquiera. El meteorólogo Jovi Esteve, responsable de la red Inforatge detalló ayer que esa descarga eléctrica «se produjo dentro del casco urbano, en la zona del ayuntamiento, y tuvo una intensidad bastante alta, ya que los valores normales se suelen situar entre 0 y 30 kA, y en este caso tuvo una intensidad de 58 kA».

La descarga no solo afectó a la zona del impacto, sino que fue capaz de afectar otros puntos del municipio a bastante distancia. Por esa razón el ayuntamiento, una vez recuperadas las comunicaciones, facilitó a los ciudadanos un informe meteorológico para que pudieran aportarlo a sus compañías de seguros a la hora de reclamar los daños.

Ayuntamiento de Almussafes / Levante-EMV

Una pequeña DANA

Esteve ha descrito la situación que propició la caída del relámpago de esta manera: «La presencia de aire frío en altura, gracias a la localización de una pequeña DANA sobre la vertical de la Comunitat Valenciana, ha acabado generando de cara a la tarde gran cantidad de chubascos y tormentas, afectando a gran parte del territorio y dejando muchas descargas eléctricas, rachas de viento locamente intensas, granizo de pequeño tamaño e intensidades de lluvia puntualmente moderadas o intensas, aunque los acumulados totales al final de la jornada no fueron muy destacados».

El alcalde de Almussafes, Toni González, se encontraba a la hora de caer el rayo en ruta hacia su municipio. Viajaba en coche, todavía en el término municipal de Algemesí. "Me he quedado sorprendido, boquiabierto al escuchar el trueno y ver la intensidad de la luz que proyectaba el rayo y enseguida he pensado que había caído un rayo en mi pueblo". La ausencia de daños personales calmó después tanto a la primera autoridad municipal como a los ciudadanos.