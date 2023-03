Los suecanos Vicent Tortajada y Elena Pérez brillan en el Campeonato de Andalucía de piragüismo

Vicent Tortajada, a sus 43 años, demostró que la veteranía es un grado. Y máximo en su caso. La prueba es que fue capaz de ganar el Campeonato de Andalucía en categoría sénior K-1 sobre 5 kilómetros, compitiendo contra palistas de 20 años menos, cuando por edad debería hacerlo en veterano B. El piragüista de Sueca, del Círculo Mercantil de Sevilla, supo jugar sus cartas. Arrancó muy fuerte, pero a los 200 metros se formó una pequeña montonera de la que supo salir sin perder demasiado tiempo con los de cabeza. Consiguió llegar a la cola del primer grupo y se mantuvo ahí hasta antes de la primera ciaboga, a los 1.500 metros. Se notaba bien, y remontó hasta ponerse a la estela del palista que marcaba el ritmo. “En ese momento vi que los podía aguantar sin llegar a explotar, así que me dije que tenía que situarme entre los tres primeros para no desgastarme demasiado”, reconoce Tortajada. Pero se vio tan fuerte que a partir del tercer kilómetro se puso en cabeza, y en cada giro daba un hachazo, que provocaba que el grupo delantero fuera reduciéndose. Hasta que a falta de 500 metros ya solo quedaban él y dos rivales del Náutico Sevilla. Pero no se amilanó: puso una marcha más y no se dejó pasar. En meta, ganador, con 21:55, casi un barco por delante del segundo.

Pero la alegría de los suecanos no acabó ahí. Elena Pérez, cadete A K-1, del Círculo Mercantil y pupila de Tortajada, demostró que en 2023 ha dado un paso grande. Realizó una carrera de menos a más. Sabía que las dos palistas del Labradores, Manuela Espinosa y Ángela Govantes, estaban un escalón por encima y no se cebó. Después de una buena salida, cuando las dos favoritas se escaparon, Pérez puso un ritmo constante que le permitió descolgar a Andrea Montes, del Tartessos de Huelva. En meta, la suecana obtuvo el tercer puesto, con un tiempo de 26:02, a 51 segundos de la ganadora, que cabe recordar que el pasado año fue cuarta en el Campeonato de España de invierno. Por tanto, en palabras de su entrenador, “estar entre las diez primeras de España es un objetivo factible”.