Las fallas de Alzira y Sueca rechazan crear una corte masculina como Algemesí

Las Fallas de Algemesí se han convertido en pioneras en la Ribera al crear una corte de honor infantil masculina en igualdad de condiciones con la femenina. Aunque en municipios como Gandia y Benicarló ya se instauraron cargos similares con anterioridad, la iniciativa que se decidió en el congreso fallero de Algemesí ha abierto el debate entre los ciudadanos de las localidades de la comarca. Sin embargo, las juntas locales de Sueca, Alzira o Cullera desestiman crear esta figura, al menos por ahora.

Fuentes de la JLF de Sueca informan de que «de momento» no se ha valorado esta posibilidad. «Ya es bastante complicado completar la formación de la corte infantil femenina como para intentar crear otra, no parece viable», manifiesta la junta suecana.

No obstante, «llegado el momento» sí que valorarían la posibilidad de formar una corte de honor masculina, «para conseguir una mayor adaptación de los niños a la fiesta fallera». En Cullera el tema «es prácticamente inviable» ya que, en la actualidad, la Junta Local Fallera no cuenta ni con falleras mayores.

Por su parte, la junta local de Alzira tampoco se ha planteado, «ni se va a plantear» a corto plazo la implantación de la versión masculina de las representantes falleras. Fuentes de la JLF aseguran que no se va a hacer porque «Alzira sigue los procesos rigurosamente» y se «tendría que pasar por todas las fases pertinentes», entre ellas, la aprobación en un congreso fallero. No obstante, las mismas fuentes no descartan que en un futuro llegue a existir una figura similar, ya que «no se puede ver el futuro».

Las Fallas de Algemesí acordaron este lunes, por mayoría absoluta, constituir la Delegación Infantil masculina tras un proceso de análisis y debate de siete meses de trabajo desde octubre. Esta corte formada por los presidentes infantiles del año anterior busca implicar más a los niños en la fiesta y avanza hacia una mayor igualdad en las fallas.

El presidente de la JLF de Algemesí, Juanvi Talamantes, destacó que las fiestas falleras «son un claro ejemplo de fiesta inclusiva y familiar». Estos avances sociales acercan las fiestas valencianas a la igualdad de género.

En el caso de Algemesí, Talamantes señaló que supone «un paso más en el impulso a las Fallas» que incentiva el «incremento notable» del censo fallero que se observa en cada ejercicio en las comisiones de la ciudad.