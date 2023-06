La lucha contra el cambio climático, mitigar las inundaciones y reforzar las áreas de educación, deportes y agricultura son las líneas sobre las que el nuevo alcalde de Alzira trabajará, fiel al legado que deja su antecesor en el cargo, Diego Gómez.

Casi un mes después de las elecciones, ¿qué lectura hace del resultado electoral? ¿A qué atribuyen la pérdida de casi 2.400 votos?

Hemos obtenido un resultado positivo. Partíamos de nueve concejales y hemos bajado a seis, pero hay que tener en cuenta dos factores. Por un lado, se ha producido un claro posicionamiento hacia la derecha en todo el Estado; por otro, teníamos un cambio muy importante de liderazgo en el partido y una lista renovada. Probablemente, con Diego (Gómez) habríamos perdido también, pero no tanto. Además, si ves cómo están el resto de pueblos, estamos bien, dentro de lo que cabe. También hemos superado en votos a la candidatura autonómica, es para estar contentos. Aunque creo que se ha sido injusto con nosotros a nivel local y de país, porque se ha hecho un trabajo excelente.

Tras el resultado del 28-M, el pacto con Ciudadanos parecía el más fácil y ustedes mismos reconocen que era su primera opción. ¿Qué falló?

Eso lo tendrá que responder Miguel (Vidal). Realicé todos los intentos posibles. Su postura es justa y legítima, pero tengo la sensación de que nos toreó.

Y entra en escena UCIN. ¿Cómo fueron las negociaciones?

Yo pensaba que al final estaría todo hecho para la derecha. Por terceros, contactaron con nosotros. Al principio me extrañó y pensé que no llegaríamos a nada. Pero me equivoqué. Lo consultamos con las bases y en la calle. La opción de Miguel no podía ser y la otra alternativa era dejar al PP en minoría. Teníamos la responsabilidad de ofrecer estabilidad al gobierno. No les pusimos ningún límite fuera de lo razonable y todo fluyó. Nos hicieron ver que hablaban con nosotros porque tenían verdadero interés y no para mejorar sus condiciones con el otro bando.

Se han producido muchas críticas al respecto, ¿cómo le afectan?

Yo creo que las críticas han llegado más por el otro lado que por el nuestro.

Y ¿qué cree que pueden aportar a un equipo consolidado como el de Compromís y el PSPV?

Todos entendimos que venimos aquí a trabajar por un bien común, que es Alzira. Llegamos a ofrecerles que nos apoyaran en la investidura, sin entrar en el gobierno, pero Enrique (Montalvá) siempre tenía en la cabeza que ellos querían aportar estabilidad. Así que nos van a aportar eso, confianza y unas ganas locas de trabajar. Estoy muy contento, no tengo la sensación de que seamos 10+2 concejales, somos un equipo de doce. La gente quiere que sus gobernantes mejoren el pueblo y nos vamos a dedicar a ello.

Cuando anunciaron el pacto, dijeron que no era de ideología. Pero, se consideran un gobierno progresista, ¿no?

Efectivamente. Está claro que ellos tienen una trayectoria más conservadora, pero hemos alcanzado un acuerdo que tenía como base que, independientemente de lo que cada uno piense, todos vamos a darlo todo por ofrecer la mejor gestión posible para mejorar Alzira. Los doce queremos trabajar conjuntamente para que avance. Y ojalá de aquí al final de la legislatura se sumara alguien más, porque cuantos más estemos en el barco, más gente se podrá ver representada. Eso es democracia.

¿Qué similitudes y diferencias puede notar la ciudadanía entre usted y su antecesor?

Siendo realistas, no puedo ser mejor que Diego. Además de amigo, es una gran persona que nos ha acompañado en todo momento. Vamos a hacer una política muy similar, si se hacen cosas bien, ¿para qué cambiarlo? Creo que tenemos también un carácter parecido, somos personas abiertas y dialogantes. Me considero también un optimista, que no un iluso. Ha dejado el listón muy alto, ha estado en todas partes y yo no sé si voy a poder sacarle tantas horas al día (ríe).

¿Hacia dónde debe encaminarse Alzira, como ciudad, y qué esperan aportar para conseguirlo?

En los primeros cien días queremos sentar las bases de esta legislatura. Tenemos claro que hay áreas que debemos reforzar, porque se pueden hacer las cosas mucho mejor: deportes, agricultura, educación… En el ámbito deportivo, por ejemplo, queremos ayudar a los clubes y transmitirles que lo que hacen es muy importante para la sociedad. En educación, Virtuts (Piera) ya está planificando reuniones con los directores de todos los centros para conocer sus necesidades. Además, creo que mi área (Transición Ecológica y Agenda Urbana) debe tener un gran peso. Las otras áreas son transversales, pero el medio ambiente lo es más que ninguna porque debe impregnarlas a todas. La gente nos pide que las calles sean para las personas y vamos a seguir apostando por ello porque transforma la vida de las ciudades.

Venimos de una legislatura muy complicada, se han sacrificado proyectos para atender necesidades más importantes. ¿Esta estará marcada por la recuperación de estos o se buscarán nuevos aprovechando los aprendizajes adquiridos?

Debe ser algo intermedio. Desde luego, vamos a finalizar proyectos iniciados, como las obras del Pla Edificant. Queremos llevar a cabo la residencia para persona con diversidad funcional. También la ampliación del barranco de la Casella. Luego, por supuesto, abordaremos nuevos. Construir la Casa de la Música sería muy interesante, al menos empezar a ver cómo podemos ejecutarla.

¿Va a ser la lucha contra inundaciones una prioridad del gobierno municipal?

Claro. También la gestión forestal. Nos encontramos en un escenario muy concreto. Todo apunta a que en los próximos años vamos a vivir situaciones que no se habían producido nunca. Casi cuarenta grados en abril. Ha granizado en junio. Son señales. Las nuevas generaciones van a heredar un planeta con una serie de problemas creados por otros. Está en nuestra mano mitigar todos los males posibles y ese es uno. Ya no necesitamos grandes precipitaciones en el curso alto del río para inundarnos. Si te caen 400 litros en dos días en la montaña, no puedes recoger toda esa agua. Quizás no podamos evitar las inundaciones, pero debemos mitigarlas.

También entre sus proyectos se encuentra la construcción de una playa fluvial. ¿Cuándo se va a poder ver?

Es algo que verdaderamente nos ilusiona a los tres partidos. Nos va a ayudar a mitigar el cambio climático, sería una zona de ocio y deportiva y generaría turismo. Queremos buscar financiación cuanto antes y vamos a empezar a trabajar en el diseño y organizarlo por fases, pero siendo realistas es algo que no veremos finalizado esta legislatura, será un proyecto a ocho años.

¿Cómo cree que van a ser las relaciones con el nuevo Consell?

Espero que, a pesar de que se haya producido un cambio, podamos contar con el apoyo de la Generalitat. Alzira es una ciudad importante y ni yo ni nuestros vecinos entenderíamos que dejasen de financiar proyectos. Si no lo hacen, tendremos que intentar conseguir más fondos del Gobierno o de Europa.