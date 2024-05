Alzira se vuelca para ayudar a la familia del joven hospitalizado en México

La sociedad alzireña ha comenzado a movilizarse para ayudar a la familia que debe pagar más de 8.000 euros diarios a un hospital de Cancún tras sufrir un joven una parada cardiorespiratoria en pleno viaje de bodas mientras se encontraba en la piscina de un complejo turístico situado en Playa de Carmen (México). Asociaciones festivas y colectivos vecinales han comenzado a organizar colectas benéficas para nutrir la cuenta bancaria abierta por la familia de Adrián Fernández Poveda para recibir donativos. La federación de moros y cristianos destinará toda la recaudación de la rifa que se activará este fin de semana durante el Mig Any Fester y el club de atletismo local ya organiza una marcha solidaria.

El joven alcireño permanece en coma inducido en la UCI de un hospital de Cancún. La familia ha solicitado desesperadamente ayuda para hacer frente a un gasto que desborda su capacidad económica. Adrián sufrió un corte de digestión mientras salía de la piscina del hotel caribeño. Tragó mucha agua y los pulmones se le encharcaron. Tras diez minutos de reanimación fue trasladado a un centro sanitario. La compañía de seguros se ha hecho cargo de una factura, que supera los 20.000 euros, pero se niega a abonar nada más al superar la cobertura de la póliza.

Adrián, su mujer, Sofía, y su hijo de siete años / Levante-EMV

Un "auténtico calvario"

La asistencia sanitaria de Mexico es privada. Por ello la familia tiene que asumir el gasto diario para mantenerlo con vida. Los familiares de Adrián y de su esposa, Sofia Parada Poveda, han recibido la ayuda de la agencia Ecoviajes, que organizó el viaje de bodas, y el Ayuntamiento de Alzira ha ofrecido todo el respaldo institucional y se ha puesto a disposición de los afectados. La familia sigue conmovida. Asegura que está "sufriendo un auténtico calvario" mientras Adrián "sigue en fase crítica".

El objetivo de su mujer, Sofía Parada, es "despertar cuanto antes de esta pesadilla" y espera que los tres puedan "regresar pronto a casa, pero sobre todo que Adrián se recupere". Nadie sabe lo que puede durar su estancia en México antes de ser repatriado. Al paciente no se le puede mover en este momento al existir riesgo vital. En estas condiciones se ha optado por esperar hasta conocer la evolución del coma.

El Gobierno no puede aportar dinero

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha mantenido contactos con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. “No es fácil que una administración pública aporte dinero público para resolver una situación privada, puesto que hay muchos casos de estas características. Sí que se contempla como ayuda pública el traslado de accidentados en otros países, pero no es el caso actual, dado que no puede moverse por recomendación médica”. Por ello, el ayuntamiento insta “a la colaboración ciudadana con la familia para hacer frente a la situación”.

Imagen aérea de Cancún / Levante-EMV

Entidades como la falla Sant Roc, de la que de Adrián Fernández formaba parte y de la que ha sido presidente, junto con el Club la Rabosa, se están movilizando. El colegio Ausiàs March, donde cursa estudios el hijo de Adrián, ha convocado una concentración a las 9 de la mañana y leerá un comunicado