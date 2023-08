El 17 de junio se convirtió en la alcaldesa más joven de la Ribera al asumir el cargo con solo 31 años. Elia Ferrer ha renovado el pacto con Socialistes d'Alginet, una escisión del PSPV, aunque ahora es el PP el que ostenta la alcaldía. La izquierda tiene mayoría en el ayuntamiento, pero se muestra tranquila. La confianza es plena tras gobernar juntos los últimos cuatro años.

Tras la constitución de los ayuntamientos se convirtió con 31 años en la alcaldesa más joven de la Ribera. ¿Supone algún tipo de presión añadida?

Diría que sí. Se suele tener poca confianza en la gente joven por las modas que siguen o actitudes que adoptan y cuando piensas en la figura de un alcalde o alcaldesa siempre lo haces en una persona más mayor, que ha tenido un gran recorrido político. Y, la verdad, cuando leí que era la más joven de la Ribera... ¡ostras! Te ves presionada porque quieres hacerlo bien y que la gente confíe en ti. Pero el paso que he decidido dar después de los cuatro años que he estado como concejal es porque creo que se necesitaba.

El PP obtuvo en las últimas municipales en Alginet 1.700 votos más que en 2019. ¿A qué atribuye este crecimiento?

Al buen trabajo que hemos sabido hacer junto a Pepe Alemany. Se nos dio la oportunidad de trabajar por el pueblo hace cuatro años y eso nos ha servido para demostrar nuestra valía. Mi compañero Miguel Ángel mucho más que yo, porque él tenía dedicación plena al ayuntamiento. Hemos atendido a todo aquel que lo ha necesitado y se han tenido en cuenta las ideas de la gente. También es verdad que el PP de Alginet decidió que tocaba una renovación y la gente se ha volcado. Al principio costó un poco, pero la gente pasó de decirte que no a llamarte a la puerta: ‘para lo que necesites aquí estoy’. Eso la gente lo ve y este aumento de votos viene por el buen trabajo de estos cuatro años y por esa renovación.

El PP ha reeditado el pacto con Socialistes d’Alginet. ¿Se sienten cómodos gobernando con un partido que se declara socialista y arrebató al PP la alcaldía en 2011 con una moción de censura?

Ya hemos gobernado juntos cuatro años en los que Pepe Alemany como alcalde no nos ha puesto ningún impedimento ni ninguna condición y, la verdad, nosotros hemos trabajado muy muy bien estos cuatro años. Después de ver el resultado teníamos claro que íbamos a continuar juntos, no hay fisuras. La política de pueblo es muy diferente a la autonómica o la estatal y si miras los programas electorales todos llevábamos lo mismo porque todos conocíamos las necesidades. No hay diferencia por eso, porque somos realistas y hablamos las cosas para ver cómo se pueden hacer. Trabajar así ha sido muy cómodo pese a las diferencias ideológicas. Aquí no tienes que decidir ni una reforma laboral ni una ley del aborto. Hay que velar porque la gente tenga oportunidades de trabajo y los jóvenes alternativas de ocio saludables.

Alemany, en el nuevo escenario ya sin la alcaldía, ha renunciado a su escaño. ¿Cambia algo?

El hecho de que Pepe Alemany no esté para nosotros es también como una renovación, una regeneración, aunque con él nos seguimos llevando muy bien. Ahora entra otra generación, otra forma de pensar y de hacer las cosas…

Me refería a que Alemany podía ser un garante del pacto. En un ayuntamiento en el que la izquierda tiene mayoría, ¿teme una moción de censura como sucedió con Enrique Girona?

No, lo descarto totalmente. Se nos ha demostrado la confianza. Pepe Alemany ha dicho claramente que nosotros le hicimos alcalde hace cuatro años y que ahora nos apoyaba para tener la alcaldía para todo el mandato. Socialistes d’Alginet ha recibido ofertas muy golosas y ha dicho que no. Trabajamos muy bien juntos y la confianza entre los dos partidos es plena.

Su antecesor cargó de forma repetida contra la CHJ por la situación de los barrancos a la espera de que se desvíen. ¿Cuáles son las necesidades y prioridades? ¿La reivindicación se mantiene?

Queremos que haya una mejor relación con la CHJ, queremos empezar de cero porque ellos nos necesitan y nosotros les necesitamos a ellos. Tal vez hemos hecho cosas que no estaban bien, pero que entiendan la necesidad de reparación o de solucionar algo en el momento. Queremos empezar desde cero y que las relaciones sean sanas y fluidas. El proyecto para desviar los barrancos sube muchísimo dinero y no sabemos si se podrá ejecutar o no.

¿Pero la solución pasa por desviar los barrancos?

Sí, la solución pasa por ahí, porque las últimas lluvias fuertes en que se salió el barranco fue un desastre total. Nos cruzan cuatro barrancos. La idea es mantener la reivindicación pero sobre todo que tengamos una buena relación con la CHJ.

¿Qué otras prioridades tiene el nuevo gobierno?

Sobre todo hacer un proyecto de pueblo para los próximos cuatros años. Nos tenemos que planificar. En estos últimos cuatro años se han hecho cosas que se podían haber hecho mejor si se hubieran planificado. Queremos un proyecto de pueblo que lo abarque todo y, sobre todo, realista.

¿Alguna prioridad?

Se ha de habilitar un espacio al que los jóvenes puedan ir, eso es primordial, que además tenga un servicio de actividades. Lo hemos visto en otros pueblos, donde una empresa se encarga de controlar el local y ofrece alternativas de ocio saludables y, por otro lado, el gran reto que tenemos es Los Lagos.

Se trata de una losa que se arrastra 50 años y ha provocado condenas e incluso una sentencia que obliga al ayuntamiento a acabar las obras. ¿Cuál es la solución?

Hay una sentencia que nos obliga exactamente a realizar el alcantarillado y la primera fase ya la acabamos hace apenas dos meses. Estamos hablando de que el alcantarillado va a costar más de 8 millones de euros. Estamos obligados a cumplir la sentencia y es lo que vamos a hacer. Tenemos el dinero para hacer el alcantarillado, pero no nos tenemos quedar solo con eso, hemos de ejecutar la urbanización y ya nos estamos moviendo para buscar fondos europeos porque, por ejemplo, el tema de la iluminación con un buen proyecto ambiental hay dinero que podría llegar.

¿Qué queda para acabar la urbanización?

Todo, prácticamente. Creo que faltan por ejecutar unos 28 millones de euros.

¿Y a quién corresponden costear esas obras?

Estas personas están pagando contribución y no tienen los mismos servicios que en el municipio, son muchos años los que se arrastra, y tenemos que favorecerles lo máximo posible. No puedo asegurar que podamos asumirlo, pero por nuestra parte, no va a quedar buscar subvenciones y hacer todo lo posible para que para los residentes sea el menor coste.