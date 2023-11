El último accidente mortal registrado en un peligroso cruce de la CV-50 en el acceso a Real ha encendido todas las alarmas. No es la primera vez que una persona pierde la vida y el ayuntamiento presume que no será la última si no se agiliza la construcción de la ansiada (y prometida) rotonda. El consistorio cree que no hay tiempo que perder y la Dirección General de Infraestructuras y Proyectos Urbanos del Consell es consciente del riesgo que este punto supone dentro del mapa valenciano de carreteras. La solución llegará, aunque todavía no tiene fecha.

Un motorista de 30 años muere al colisionar un coche y una moto en Real El siniestro se produjo en la tarde del jueves. La colisión entre un coche y una moto en la intersección de la calle dejó, en principio, dos heridos de diversa gravedad. Según fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias, el equipo médico del SAMU estabilizó al motorista, de 30 años, tras realizarle la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado. Posteriormente, fue evacuado por politraumatismo al hospital General Universitario de Valencia, en la ambulancia. Los servicios médicos también asistieron a un hombre, de 66 años, por cervicalgia y contusión costal. Fue trasladado al mismo centro hospitalario que el anterior, en la ambulancia de soporte vital básico. Sin embargo, fuentes municipales confirmaron que el joven motorista, vecino de Montserrat, había perdido la vida como consecuencia de las lesiones sufridas en la colisión. Múltiples accidentes El alcalde de Real, Gerardo López, no duda a la hora de señalar que el peligroso cruce es un «punto negro». «No es la primera vida que se lleva por delante y se producen accidentes leves de forma continuada. Cada dos por tres hay algún golpe», lamenta. El propio López reivindica, desde hace años, la necesidad de instalar una rotonda que regule mejor el tráfico rodado y aporte mayor seguridad a los conductores que por allí circula. «Puede parecer que somos un pueblo pequeño y apenas circulan vehículos, pero lo cierto es que, especialmente los fines de semana, hay mucho tráfico», expone. No en balde, la CV-50 es una de las carreteras más importantes de la provincia, ya que la recorre de norte a sur. El alcalde explica, igualmente, que parecía que la construcción de la ansiada rotonda se haría realidad en un breve, pero no ha sido así. «Y eso que existen informes sobre su peligrosidad, se realizó un proyecto y se han practicado las expropiaciones oportunas, pero todavía tenemos la obra pendiente. Está claro que los procedimientos administrativos necesitan su tiempo, pero no puedo evitar pensar que, si la rotonda se hubiera construido, hoy este joven seguiría vivo», añade López con pesar. «Compartimos el dolor» Por su parte, la Dirección General de Infraestructuras y Proyectos Urbanos ha confirmado a Levante-EMV que el peligroso cruce tendrá una mejora de seguridad, aunque no se le ha puesto fecha todavía. «Circunstancias como estas nos duelen a todos, compartimos el dolor de los afectados. La población de Real puede estar tranquila porque este punto conflictivo tendrá una solución», han expresado fuentes de la dirección general, que han añadido: «Para nosotros, la seguridad es muy importante. Conocemos la realidad de la CV-50 y debe quedar claro que un cambio de gobierno no quiere decir que se abandonan los proyectos pendientes. Este es un problema que tenemos en mente y vamos a seguir analizándolo para ver si finalmente se construye una rotonda o se aplica otra solución. Vamos a trabajar codo con codo con el ayuntamiento». La titular del área, Mª José Martínez se reunirá el próximo mes con el alcalde de Real para abordar este y otros temas relacionados con la seguridad vial en la CV-50.