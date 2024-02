El mejor Alzira FS no es suficiente para puntuar ante el FC Barcelona

Por duro que parezca, el 1-4 que el FC Barcelona consiguió el sábado en el Palau d’Esports no refleja el partidazo que realizó el Family Cash Alzira FS que jugó al líder y campeón de liga de tú a tú. Además, la derrota apenas ha tenido consecuencias, ya que solo el Noia y Peñíscola rascaron un empate y Ribera Navarra y Betis perdieron. La sorpresa saltó con el triunfo de Córdoba en Jaén que le da seis puntos sobre el descenso. Los alzireños están a cuatro de la salvación. "Hay dos objetivos en cada partido: en el de resultado estamos fastidiados porque siempre salimos a ganar y perdimos. En el de realización, el equipo compitió durante 38 minutos. Dentro de lo que hay que mejorar, hay que agradecer a los jugadores el encuentro que hicieron para igualar el nivel contra el Barça durante tanto tiempo", comentó el técnico, Braulio Correal, tras el encuentro.

El primer ataque barcelonista, a los 15 segundos, dejó claro que el peligro podía llegar incluso desde la portería, con las ascensiones de Dídac o un regate de Dyego que secó a Gon y estrelló el balón en el palo. Los alzireños no se achicaron y elevaron la presión hasta el área contraria para evitar los uno contra uno cerca de su portería. Los de Braulio aguantaron el tipo y tuvo que ser con un penalti por manos de Hugo Alonso como Catela abrió el marcador para los barcelonistas. A 30 segundos para el descanso, Rubi puso el "¡uy!" en la grada con un chutazo al travesaño.

Pesk y Naranjo corren en busca de un contraataque. / C. Cortés

Reencuentro y debut

La segunda parte no pudo empezar mejor. A los 23 segundos, Gon robó un balón y batió por debajo de las piernas al internacional Dídac. A la calidad barcelonista, con un tiro de Dyego al palo, se unió la actuación arbitral que regaló dos faltas tontas a las que se unieron otras dos y a falta de 13 minutos, el Alzira ya tenía cuatro en contra. Aún así, los ribereños no se achicaron. Hugo Alonso pudo tirar abajo el Palau si transforma una ruleta o Rubi emboca una contra. Sin embargo, un despiste en un córner dejó a placer a Sergio González el 1-2. Tras una pérdida de balón, el mismo Sergio batió a Nacho Serra -que hizo otro partidazo- por abajo. El Family arriesgó con Peiró de portero jugador, pero los barcelonistas tienen perfectamente trabajada esta defensa. Para colmo de males, lo que pudo ser el 2-3, con un doble intento de Carlos Gómez, se convirtió en una contra que transformó Erick. Tras meses lesionado, Eric Panés volvió a jugar y a probar su disparo de rabona. Además, debutó el brasileño Gustavo Barbosa. Casi 2.800 personas llenaron prácticamente el Palau. "He de dar las gracias a la afición, que nos llevó en volandas. Estamos muy contentos de que se nos apoye aunque estemos últimos", concluyó Correal.

El brasileño Tiago Selbach intenta un disparo. / C. Cortés

El próximo sábado, el Family se desplazará a Valdepeñas donde espera sorprender como ha hecho esta semana el Noia, que le ha arrancado un empate a cuatro. El partido se disputará a las 18:00 horas. Está en el aire si los jugadores estarán acompañados por aficionados. Actualmente, solo hay medio autobús reservado.