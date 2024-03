La dimisión del alcalde de Compromís en Favara facilita el regreso al poder del PP

El alcalde de Favara, José Francisco Vicedo, anunció ayer su renuncia a la alcaldía, aunque no la presentará formalmente hasta hoy, martes, y luego dispondrá de un periodo de diez días para convocar una sesión de carácter extraordinario en la que se oficializará su dimisión, le serán retiradas sus competencias y se convocará un pleno de investidura en un plazo máximo de otros diez días. Su salida va a favorecer los intereses del Partido Popular siempre y cuando los dos concejales que han sido expulsados de Compromís, Belén Ribes y Juanba Julián, se abstengan o no respalden la candidatura a la presidencia del consistorio que presentará el socialista Rafael Aragó. Entre éste y la portavoz del PP, María Pilar Sala, se disputarán la vara de mando, dado que Vicedo ratificó anoche que la coalición nacionalista no va a presentar ningún aspirante a la presidencia del consistorio.

Públiuco que asistió a la sesión plenaria. / Agustí Perales Iborra

El pleno de anoche fue ordinario. El alcalde ni siquiera tuvo que explicar los motivos de su renuncia. Se limitó a anunciarla y no intervino nadie más. Ni hubo preguntas ni réplicas sobre esta materia. José Francisco Vicedo sí que concretó que el escrito en el que refrendará esa renuncia se presentará hoy. A partir de ahí dispondrá de diez días para hacerla efectiva en el transcurso de un pleno extraordinario en el que se dará cuenta de su abandono de la presidencia del consistorio y se nombrará a la primera teniente de alcalde, Isabel Borrás, como alcaldesa accidental. Su misión será convocar el pleno de investidura para elegir a la nueva primera autoridad local. Vicedo se mantendrá como concejal en la corporación municipal.

Cosa de dos

Dos candidatos aspiran a ocupar la vacante. Por un lado la portavoz del Partido Popular, Pilar Sala, que fue la segunda política local más votada en las elecciones municipales celebradas en mayo, y, por otro, el líder local del PSPV, Rafael Aragó. El PP dispone de cuatro concejales y el PSOE de tres. En primera votación podría convertirse en alcalde quien consiguiera la mayoría absoluta, es decir, seis concejales. Y en la segunda bastaría con ser el representante de la lista más votada, que en este caso sería el PP.

En estas condiciones, cobra especial relevancia el voto de los dos concejales expulsados de Compromís por no aceptar el pacto de gobierno que, tras meses de negociaciones, se había logrado consensuar con el PSPV: Belén Ribes y Juanba Julián. Ambos no aceptaban que el alcalde tuviera que cobrar un sueldo. Un pacto de izquierdas requeriría una reconciliación, una posibilidad que, hoy por hoy, se antoja muy complicada y bastante remota.

«No hay marcha atrás», proclama Vicedo

El alcalde de Favara, José Francisco Vicedo, aseguró ayer que su renuncia a la presidencia del consistorio es irrevocable. Solo ha estado ocho meses al frente del ayuntamiento y su voluntad sería que la mayoría absoluta que ostenta la izquierda en la corporación municipal quedara patente en la elección de su sustituto, aunque esa operación ya no está en sus manos. Serán los dos ediles expulsados de Compromís quienes decidirán en última instancia.

«Es muy triste que todo esto acabe así, porque habíamos alcanzado un acuerdo con el PSPV para dar estabilizar al gobierno local y desarrollar un proyecto de izquierdas, pero dos concejales de mi grupo no quisieron aceptar ese pacto y no ha podido ser», declaró Vicedo instantes después de concluir el pleno de anoche. «Es una lástima», remató. El acuerdo suscrito por las direcciones locales de los socialistas y nacionalistas se ratificó en tres asambleas de Compromís, pero Belén Ribes y Juanba Julián se negaron a respaldarlo.