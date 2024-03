Los expulsados de Compromís en Favara alegan que se les impuso el pacto con el PSPV sin conocerlo

Los dos concejales de Compromís per Favara expulsados del colectivo local, Belén Ribes y Juanba Julián, han roto su silencio para justificar que se negaron a aceptar el pacto de legislatura, negociado entre los dirigentes de su partido y del PSPV para dar estabilidad al gobierno municipal, al haber sido apartados de las negociaciones y para evitar que el ayuntamiento incrementara en más de 20.000 euros la partida destinada a sueldos políticos.

Los cuatro concejales de Compromís gestionaban el Ayuntamiento de Favara en minoría desde que se constituyó el consistorio, a mitad de junio de 2023, ante la incapacidad de fraguar un gobierno progresista que respondiera al mandato de las urnas, ya que la coalición nacionalista, que obtuvo cuatro concejales en las elecciones de 2023, y el PSPV, que tiene tres representantes en el consistorio, suman siete concejales frente a los cuatro que logró el PP.

Ribes y Julián se sienten ninguneados por el alcalde, José Francisco Vicedo. Ambos se enteraron de las negociaciones abiertas entre Compromís per Favara y el PSPV el 12 de noviembre, cuando se les comunica que un día después iba a mantenerse una reunión entre el portavoz socialista, Rafa Aragó y su compañera Marta Bases con la primera autoridad local y su "numero dos", Isabel Borrás.

El aspirante socialista a lqa alcaldía, Rafael Aragó / Levante-EMV

Poco después, el dia 21 de novembre, Rafael Gisbert, por el PSPV e Isabel Borrás (Compromís) se sientan a redactar el posible pacto de izquierdas "pese a ser conscientes de que tanto Belén Ribes como Juanba Julián no estaban de acuerdo con el mismo", subrayan los dos concejales han que han sido expulsados de Compromís.

Una "imposición"

Según esos dos concejales díscolos, "fue el 19 de diciembre cuando se reunieron los siete concejales de ambas agrupaciones por primera vez para hablar del pacto. La convocatoria, según subrayan, se realiza "a sabiendas de que no estábamos de acuerdo en muchos de los puntos del acuerdo, que nosotros tenemos que catalogar como una imposición".

Los dos concejales ahora expulsados destacan que Compromís no quiso escuchar ninguna de sus propuestas ni los motivos por los que no querían firmar dicho pacto. "Nosotros teníamos una línea roja que no era otra que no aumentar la partida política del Ayuntamiento de Favara en 20.000 euros", alegan ambos concejales, que deberán integrar ahora el grupo de no adscritos, antes denominado grupo mixto.

Su postura era continuar con la línea de trabajo que se había estado llevando durante los últimos ocho años. "Esa fórmula había funcionado de manera positiva en Favara sin tener que liberar al alcalde y repartiendo las competencias entre el resto de los concejales para trabajar de manera conjunta e igualitaria", sostienen. Ambos ediles defienden que es fue uno de los motivos por los que aceptaron integrarse en las lista de Compromis como independientes.

Renuncia mañana a la alcaldía

Mañana, lunes, está previsto que el alcalde, José Francisco Vicedo, presente su renuncia a la alcaldía de Favara y se abra el procedimiento establecido por la ley para elegir a su sustituto. El pleno de investidura del nuevo presidentre de consistoio, si se formaliza mañana la dimisión, deberá convocarse antes de 10 días naturales.

Las declaraciones de los concejales expulsados de Compromís son toda una declaración de intenciones. Su línea roja, marcada por su negativa a incrementar la partida política del consistorio, puede ser un condicionante para la elección del nuevo alcalde. Los dos previsibles candidatos a la presidencia de la corporación municipal de Favara son María Pilar Sala, del PP, y Rafael Aragó, del PSPV. Quien sea capaz de atraer, de manera directa o indirecta, el voto de los dos concejales díscolos de Compromís habrá ganado la partida.

Suscríbete para seguir leyendo