Desaparecido un joven de 18 años en Alzira

Familiares y amigos de Borja Martínez han reclamado la colaboración ciudadana para encontrar alguna pista que ayude a encontrar a este joven alzireño de 18 años, del que no se tienen noticias desde anoche. Desapareció con una bicicleta de color blanco de la marca Ghost. Es de complexión delgada. Mide 1,74 centímetros y pesa 54 kilos. Lleva el pelo rizado y sus ojos son de color marrón claro.

El círculo familiar y de amistades de Borja Martínez ha solicitado que cualquier información que pueda facilitar su localización se comunique a través del teléfono 652 83 43 24. El desaparecido forma parte de la Falla Sagrada Familia y entre sus conocidos se están organizando algunas batidas por carreteras próximas a la capital de la Ribera Alta por si hubiera sufrido algún accidente.

Borja Martínez / Levante-EMV

Un gran deportista

Su círculo más próximo ha desestimado que sufra algún problema emocional o psicológico, por lo que descarta que la desaparición haya sido voluntaria. Borja Martínez es un gran deportista que también, es socio del Club de Córrer la Rabosa, donde entrena a menores.

"Lo que ha ocurrido ha sido absolutamente inesperado; nadie puede imaginar qué ha podido ocurrirle", ha asegurado su entorno más próximo. Anoche llamó por teléfono al compañero con el que acude cada mañana al instituto de Tavernes para advertirle de que no se encontraba bien, le pidió que no pasara a recogerle hoy porque no acudiría a clase.