Compromís ha assumit la veu del seu poble a Alzira

Fa més de quaranta anys que un partit nacionalista d’esquerres està present a l’Ajuntament d’Alzira. Des dels seus inicis com a Unitat del Poble Valencià, passant pel BLOC, i ara com a Compromís, ha treballat sempre per Alzira i per tot allò que ens identifica com a poble valencià.

Per aquest motiu, el col·lectiu Compromís Alzira ha organitzat uns actes commemoratius al voltant del 25 d’abril, Dia de les Llibertats Nacionals: una taula redona amb cinc regidors i regidores que reflexionaran sobre la gestió realitzada, comentaran el present i exposaran propostes de futur. També l’exposició 40 anys fent poble i País (1983-2024) que mostra, en panells i fotografies, una selecció d’imatges i dades de la nostra trajectòria.

El 1983, Toni Murillo va substituir el company Paco Lluch i va seguir com a regidor fins a 1998. Durant onze legislatures seguides hem tingut representació al consistori: 14 regidors, 9 regidores , 2 alcaldes d’Alzira i 1 alcalde i 1 alcaldessa de l’ELM Barraca d’Aigües Vives. Polítics que han estat en l’oposició (1983-1995, 2003-2011), en govern de coalició (1995-2003, 2011-2015) i, en l’alcaldia, liderant el govern municipal (2015-2024).

No ha estat un camí fàcil però sí engrescador i gratificant. Els nacionalistes, quan ens trobàvem en l’oposició, estàvem ben atents a la transparència de la gestió i féiem propostes constructives. Quan hem estat en el govern, les polítiques d’esquerres, progressistes i nacionalistes realitzades pels nostres regidors, regidores i alcaldes, han contribuït a millorar la qualitat de vida de la ciutadania d’Alzira. Hem ocupat l’alcaldia en tres legislatures i hem demostrat que hi ha una altra manera de fer política, més responsable, eficaç, amable i participativa.

Uns anys en els quals l’equip de govern d’esquerres, liderat per Compromís, ha millorat Alzira amb intervencions com la conversió en zona de vianants del carrer Hort dels Frares i la reforma vial de Benito Pérez Galdós. Defensem el medi ambient amb actuacions com la neteja dels voltants del riu Xúquer, la creació de l'Anell Verd i l’aposta ferma per la Via Verda de l’antic trenet Carcaixent-Dénia, en el seu pas per Alzira i La Barraca d’Aigües Vives. Hem construït el Canal interceptor de les Basses per tal d’evitar inundacions, la nova Comissaria de la Policia Local i estem condicionant el Casal Jove i el poliesportiu Fontana Mogort. Estem consolidant el nostre patrimoni històric, natural i turístic (Casa del Rei, Torre dels Coloms...).

Des del primer moment hem defensat l’ús del valencià i tot allò que ha de vore amb la idiosincràsia valenciana. També hem atés els centres educatius i hem facilitat l’accés a la cultura amb una programació diversa i de qualitat (Art al carrer, Nan@fest, Somriu als parcs, etc). Una aposta que va ser reconeguda amb el nomenament d’Alzira Capital Cultural Valenciana 2022. Hem dinamitzat el comerç, l’esport, les festes locals.

Hem fet front a situacions complicades: incendis, inundacions i la pandèmia de la Covid-19. Estem treballant l’Agenda Urbana, hem modernitzat l’administració i l’hem apropada a la ciutadania. Hem reduït l’endeutament municipal i hem gestionat amb transparència i eficàcia.

Els alzirenys i les alzirenyes confien en Compromís perquè han comprovat que atenem les persones més desfavorides, potenciem els serveis socials i lluitem contra la violència de gènere i promovem polítiques d’igualtat i d’ocupació. Fem una política on predomina l’honradesa, la tolerància, el diàleg i la proximitat.

Actualment Alzira és una ciutat clau en tot el País. Som un referent del nacionalisme valencià que ha de fer front a les polítiques conservadores i retrògrades del govern de la Generalitat Valenciana.

Compromís Alzira ha assumit la veu del seu poble -com recomana el poeta V. A. Estellés-, ja que fa tot el possible perquè la política municipal ajude a millorar la vida de les persones.

40 anys a l’Ajuntament d’Alzira que no serien possibles sense totes les persones que ens han votat, acompanyat, recolzat i ajudat. I això es resum amb una paraula: GRÀCIES.