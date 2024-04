Alzira y Algemesí controlan mejor las ayudas que se dan a los grupos políticos

Los ayuntamientos de la Ribera no están entre los que mayores ayudas destinan a los grupos políticos municipales para financiar su actividad política, según la fiscalización llevada a cabo por la Sindicatura de Comptes. Muy al contrario, se sitúan en la zona media y el consistorio de Sueca es el segundo que menos paga: 186 euros por concejal. Los consistorios que mejor gestionan esas subvenciones son los de Alzira y Algemesí, mientras que Cullera, Sueca y Carcaixent deben mejorar el control de esas ayudas.

La Sindicatura ve necesario un despliegue normativo que facilite el adecuado uso, justificación y control del dinero y que detalle, al menos, el destino de los fondos, indicando los gastos admisibles.

El ayuntamiento de Sueca paga una cantidad fija por grupo y otra variable por regidor y mes. La ausencia de control por parte del Pleno y de la Intervención «supone un riesgo», advierte el informe fiscalizador. Este riesgo se incrementa en el caso de los grupos vinculados a partidos que no obtuvieron representación municipal en 2023 y a los que no se hubiera exigido la justificación antes de concluir el mandato. El ayuntamiento tampoco cuenta con normativa específica, pero en cambio publica en su portal de transparencia el importe de esas dotaciones económicas.

Fortaleza en Algemesí

En Algemesí la justificación de las dotaciones económicas asignadas a cada grupo se tiene que rendir al Pleno con la fiscalización previa de la Intervención. En 2021 y 2022 se comprobó que se trata de gastos corrientes vinculados a la actuación corporativa del grupo político municipal y se aportaron los justificantes bancarios. En cambio, no se ha aportado la fiscalización de 2020. Respecto a la calidad del control, la sindicatura lo considera «fuerte». Su portal de transparencia detalla las asignaciones a favor de los grupos.

En Alzira, la dotación económica de 2020 a 2022 ascendió a 25.440 euros anuales. Adicionalmente, el ayuntamiento proporciona a los partidos un despacho y nombra personal eventual para los grupos políticos. La dotación económica se compone de una cantidad fija por grupo y otra variable. El reglamento orgánico enumera los gastos que pueden ser subvencionables, establece un periodo de justificación, al menos anual, e indica que se tiene que poner a disposición del Pleno, de la Intervención y de la secretaría general y que se tiene que publicar en su página web.

El ayuntamiento tiene prevista la devolución de las dotaciones económicas no gastadas. En 2020 y 2022 hubo reintegros. Respecto a la calidad del control sobre las cuentas se considera «oportuno y efectivo, porque consigue su finalidad de verificar la justificación de los fondos asignados». La calidad del control es «fuerte». Y se ha comprobado que en el portal de transparencia del ayuntamiento informa de las asignaciones.

Sin criterios objetivos

Carcaixent dotó en 2022 a los grupos municipales de 14.880 euros y la sindicatura considera que no se utilizan criterios objetivos para cuantificar la asignación ni se tienen en cuenta los costes de funcionamiento para establecerla. En 2021 se reintegraron 3.108 euros. Y en 2020 solo se abonaron las cantidades del primer trimestre a causa de la pandemia.

Se han sometido al control las cuentas de los grupos, pero no se han remitido al Pleno. La Intervención solicitó el reintegro por cantidades no gastadas, no justificadas o inadecuadas. Respecto a la calidad del control, la Sindicatura no la ve «adecuada al no analizar el destino dado a la aportación al considerar que es competencia del Pleno. La calidad del control es «moderada». El ayuntamiento tampoco publica datos en su portal de transparencia.

Y Cullera asigna a los grupos municipales 23.400 euros anuales. Los grupos políticos están obligados a llevar una contabilidad específica. El Pleno puede exigir la presentación de las cuentas y el importe no gastado al cierre del ejercicio se reintegrará a las arcas municipales, como ocurrió en 2020 y 2022.

"Oportuno, pero no efectivo"

La sindicatura entiende que no se utilizan criterios objetivos para cuantificar la asignación. La Intervención Municipal se limita a señalar que «se ha justificado» o «no se ha justificado adecuadamente». Respecto a la calidad del control, el síndico lo considera «oportuno y adecuado, pero no efectivo, puesto que no consta que un gasto de un partido político haya implicado el reintegro de esta cantidad». Por ello establece que la calidad del control es «moderada». Y subraya que tampoco se publican en el portal de transparencia las asignaciones.

