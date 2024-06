Temps difícils i esquerres

Aquest sistema socioeconòmic caduca, és insostenible i arrossega crisis que s’agreugen any rere any perquè es basa en el creixement continu, que és impossible de mantindre perquè els recursos naturals són limitats i alguns estan ja esgotant-se. A més, la capacitat regeneradora de la Terra també és limitada i la sobrepassem amb problemes com els tòxics i els plàstics, que contaminen ecosistemes i penetren dins del nostre cos, o l’emergència climàtica, que ens colpeja ja pertot arreu.

Hi ha solucions i les coneguem, però impliquen decréixer, cooperar i compartir, i els que dirigixen esta societat, eixe 1% que ix beneficiat, no volen aplicar-les i seguixen amb l’estratègia de sempre: pa, circ, repressió i guerres, contra nosaltres, el 99% de la població... Així, banquers i superrics, en volta de solucionar els problemes, estan creant-ne més: finançant i promocionant les dretes i extremes dretes amb els seus grans mitjans de comunicació i les xarxes socials, provocant guerres i genocidis pel control dels recursos o simplement per a furtar les terres als autòctons (com ocorre a Palestina), etc.

Dretans, nazis, feixistes, franquistes i demés reaccionaris neguen l’evident calfament del clima, rebutgen lo públic, menyspreen els drets humans, odien als diferents i, no ho oblidem mai, provocaren la Guerra Civil i la II Guerra Mundial, amb 80 milions de morts i la destrucció de països sencers, especialment a Europa. I ara, a poc a poc, ens van arrossegant cap a l'escorxador d’Ucraïna, on ningú pot guanyar excepte els venedors d'armaments... Volem repetir la història? (Serem tan burros?!)

Doncs ara pot ser molt pitjor perquè hi ha una perillosíssima escalada bèl·lica a Ucraïna: primer digueren que seria cosa de mesos i ja duen més de 2 anys, a continuació que no enviarien tancs i els enviaren, després que no enviarien míssils i estan enviant-los, etc. Una sagnant escalada bèl·lica, on potser ja han massacrat mig milió de joves ucraïnesos i russos, que pot desencadenar la III (i última) Guerra Mundial, amb armes nuclears, bacteriològiques i químiques, capaces d’acabar amb tota la humanitat o almenys Europa.

Vivim temps difícils i venen pitjors si no ens espavilem i canviem la història. Si volem viure en pau, amb un medi ambient cuidat, tindre salut, drets i futur, si volem que els diners de tots s’empren en millorar la sanitat, l’educació, les pensions i tot lo públic, no cremar-los en guerres ni en obres faraòniques nocives i innecessàries, aleshores caldrà recolzar els grups pacifistes, ecologistes, de pensionistes, etc. Per exemple, aquest diumenge hem d’omplir de bicis els carrers d’Alzira per a celebrar el Dia Mundial de la Bici, perquè les bicis són magnífiques solucions per a evitar el calfament climàtic, fer les ciutats més amables i saludables, evitar les guerres pel petroli, etc.

Per tot això i perquè la Unió Europea fa lleis que ens afecten directament als riberencs (com aquella que aprovaren amb els vots de les dretes espanyoles per a importar taronges de Sud-Àfrica, enfonsant encara més els preus de la taronja valenciana) cal implicar-nos tots i el diumenge 9-J, en les eleccions europees, hem de votar a les esquerres perquè des del Parlament Europeu ens ajuden a defensar la pau, el medi ambient, la salut i tot lo públic!