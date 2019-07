arranca el iv circuit de curses

c omienza hoy en Xeresa el espectáculo de las carreras populares en la comarca, se disparan las ilusiones, las ganas de superarse, el asalto por mejorar físicamente y luchar contra el propio cuerpo y mente. Arranca el reto de cada corredor que disputará el IV Circuit Safor-Valldigna, que inundará la comarca de la cultura del deporte y el ambiente del corredor, tan de moda actualmente.

El Circuit se disputa de julio a febrero con carreras en pleno mes de agosto a sofocantes temperaturas y otras de humedad y lluvia en pleno invierno sin olvidar la variedad de terreno y altitud con recorridos al nivel del mar como en Bellreguard y otros en montaña y desniveles, caso de Ador y Barx. Cada prueba tendrá entre 8 a 12 kms de distancia.

Se espera que participen más de 1.000 corredores y corredoras. La gran mayoría de ellos se preparará a conciencia para disfrutar y rendir en las mejores condiciones personales. La cultura y el rendimiento del "runner" está evolucionando a pasos increíbles y las ganas de mejorar lleva a modernizarse en busca de recursos. Un gran abanico de posibilidades de entrenamientos se abre ante los "runners" organizados en grupos, dirigidos por un club, con un entrenador personal, sesiones bajadas de internet o un criterio personal. En la ansiedad por buscar un mayor rendimiento, el mayor error es querer entrenar como un atleta sin serlo y por no asesorarse bien limitar la mejoría o incluso lesionarse, lo que implica frustración tras no lograr el objetivo. De hecho, los fisioterapeutas, técnicos y especialistas del "runner" hacen su agosto todos los años debido a la mala gestión de cada corredor en su preparación.

Repetir una y otra vez la máxima distancia que soportan a diario en sus entrenamientos estanca el progreso y provoca lesiones por realizar un trabajo reiterativo, además de que satura mentalmente.

Una preparación deportiva debe planificarse en busca de una progresión. Hay que realizar un calendario semanal del número de días que podemos salir a entrenar y el tiempo disponible. Si se empieza a correr por primera vez, el primer día se debe de trotar tan solo 1 km. Todo lo que supere esta distancia creará sobrecargas, agujetas y molestias. Cuántas veces pasa que un corredor se recorre una distancia larga y luego no puede volver a entrenar durante varios días por culpa de un abuso sin preparación.

Después de superar nuestra distancia mínima de progresión personal de 1, 2 o 3 kms ya se puede realizar una planificación. La fórmula perfecta es el trabajo de las tres intensidades. La primera por debajo de nuestro hábito personal, la segunda habitual y la tercera por encima de nuestro hábito personal. Si, por ejemplo, un corredor puede hacer 10 kms en perfecto estado, la división en bien sencilla: un día hay que correr 5 kms por encima de la intensidad de una carrera de 10 kms, realizando el recorrido a más velocidad. Otro día aplicar la segunda intensidad, recorriendo la máxima distancia posible al ritmo que se pretende correr en la prueba del Circuit. Y un tercer día de entrenamiento realizar la tercera intensidad, desarrollando una carrera muy suave de 15 kms con una intensidad menor que la carrera de los 10 kms habituales.

Modernizarse significa saber utilizar los mejores estudios del rendimiento del deporte. Métodos que puede realizar un corredor ya formado durante meses de entrenamiento, como por ejemplo el desarrollo de carreras cortas y rápidas a ritmos elevados, llamadas series, para aumentar la potencia y frecuencia de movimiento en el resultado de carrera.

La utilización de pesas adaptadas para los corredores permite una mayor mejora, un rendimiento multiplicado por dos, además de minimizar las lesiones. Todos los futbolistas, nadadores, tenistas o atletas de nivel se ayudan de los entrenamientos con pesas, evolucionando increíblemente su resultado. Hay que trabajar con cargas mínimas y movimientos explosivos, además de ser las pesas y los ejercicios adaptados al atletismo el mejor aliado para reforzar las articulaciones, los tendones y la recuperación de lesiones.

Los ejercicios de técnica de carrera, como subir rodillas, movimiento de brazos y pliometría con saltos corrigen, amplían y potencian los movimientos y son fundamentales para un completo trabajo de entrenamiento diario.

El mayor enemigo del deportista son las lesiones. Uno de los peligros es siempre entrenar en asfalto. Son lesiones crónicas que se producen por impacto repetitivo, por lo que la mejor fórmula es variar los terrenos de entrenamiento por tierra de caminos rurales, arena dura y césped. Fundamental también es habituarnos a la temperatura que nos encontraremos en la carrera para no encontrarnos con otro sobresalto para el organismo.

La alimentación es otro apartado importantísimo. Saber la cantidad de hidratos, grasas, proteínas, vitaminas y líquidos que necesita cada cuerpo. Comer lo que se necesita y eliminar lo que no puede llevar a un rendimiento alucinante o a la frustración e impotencia al no poder rendir correctamente en la carrera. La dieta mediterránea es la mejor base demostrada y llevada a cabo en centros de alto rendimiento. El mejor secreto es llevar a cabo una planificación de manera individual, únicamente diseñada para uno mismo y no realizar entrenamientos, dietas o preparaciones iguales a otro deportista, ya que seguro que uno de los dos no se está beneficiando al completo. Es bueno también tener una idea única en el interior de uno mismo que nos lleve a creer en nuestro proyecto y tener siempre presente que "Los sueños son la semillas del triunfo".