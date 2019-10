Cáritas jubila al Economato y crea una tarjeta para «dignificar» a las familias pobres

La vida cambia al ritmo que avanzan los tiempos. La evolución afecta a prácticamente todos los estamentos y elementos sociales. Y la gestión de la atención a personas sin recursos no es ajena a este avance. Por eso Cáritas Interparroquial Gandia ha decidido dar un paso adelante y ha anunciado el cierre del Economato. Se trata de un recurso en el que, durante años, aquellas personas en riesgo de exclusión han podido adquirir alimentos de primera necesidad a precio mucho más económico al que lo encontrarían en las tiendas o lineales de supermercados que se nutría de las donaciones de empresas y particulares en las diferentes campañas. Esta decisión no deja sin atención a aquellos que hasta ahora eran usuarios del Economato, como no podía ser de otra forma tratándose de Cáritas.

El servicio será sustituido por una Tarjeta Solidaria de prepago. Con ella, cada usuario podrá adquirir los productos de primera necesidad en la tienda o supermercado que considere igual que lo puede hacer cualquier persona. Esta, precisamente, es la clave más importante del paso que la entidad ha dado con la puesta en marcha de este servicio. Cáritas considera que las colas para el Economato o cualquier otro recurso para conseguir alimentos acaba estigmatizando la pobreza y señala a las personas que se encuentran en esa situación, lo que puede hacer que, además, empeore su autoestima. En cambio, con este nuevo proyecto se quiere proteger el anonimato absoluto de la persona que, por su situación actual, acude a Cáritas. Posibilita a las familias el acceso a productos perecederos y frescos, a los que no se tenían acceso en el economato.

Cáritas estima que el próximo año se podrían beneficiar de este nuevo servicio un centenar de familias. Así, los usuarios, gracias a la colaboración de un banco que ha proporcionado el plástico, recibirá una tarjeta con una cantidad de dinero que solo podrá gastar en alimentación. A través de una aplicación informática, la entidad controlará que se haga el uso correcto de esta tarjeta. Además, se exigirá a los usuarios la presentación de los tíquets de compra para comprobar que se adquieren solamente productos de primera necesidad.

Será Cáritas quien cargue el dinero en las tarjetas. La cantidad asignada dependerá de la necesidad y el número de miembros de la unidad familiar.

El director de la entidad, Eduardo Mahiques, y la secretaria, Maite Boscà, fueron los encargados ayer de anunciar este nuevo proyecto. El Economato cerrará sus puertas a partir del 1 de enero el 2020. A partir de ese mismo día empezará a funcionar, por tanto, la nueva Tarjeta Solidaria.

«Con este nuevo proyecto se pretende también la promoción del comercio local. Y, sobretodo, le ofrece a la persona la dignidad que merece facilitando procesos de normalización, comprando cuando quieren, sin esperas», señalaba Mahiques.