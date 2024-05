Llinares se despide de Antifraude y avala a su jefe de Investigación para sucederle

El director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, se ha despedido este martes de las Corts en la que ha sido su última comparecencia antes de dejar el cargo este viernes y ha avalado al único candidato a sucederle, el actual director de Análisis e Investigación de la agencia, Gustavo Segura, del que ha asegurado que es "un gran profesional" que "se cree las funciones" de la entidad. No obstante, su elección no está asegurada pese a que este jueves se haya de votar su idoneidad en la Comisión de Hacienda.

Estaba previsto que este martes compareciera también el candidato a suceder a Llinares al frente de la institución, Gustavo Segura, pero no ha podido acudir por cuestiones de agenda, y será el jueves por la tarde cuando se sustanciará su comparecencia. Los portavoces de PP (Fernando Pastor) y Vox (Teresa Ramírez) decidirán tras escucharle cuál es su postura y si apoyarán o no a Segura. De no hacerlo, habría bloqueo y empezaría el proceso de nuevo probablemente con la nueva ley sobre la agencia ya en vigor permitiendo elegir al director en segunda vuelta por mayoría absoluta.

"Tenemos un futuro bastante esperanzador, hemos ido avanzando y lo que hemos caminado es difícilmente reversible; tengo confianza en ustedes", ha señalado Llinares como frase final de su intervención. Su discurso ha ido más allá de la presentación de la memoria de 2023, para lo que estaba citado. Ha hecho un repaso general de sus siete años de mandato, declaraciones que se han mezclado con los reproches entre bloques sobre el cambio de ley y la elección de su sucesor al frente del ente.

Los diputados de la Comisión de Hacienda posan con Llinares al acabar su comparecencia. / José Cuéllar/Corts

En este sentido, ha mostrado su preferencia por el "consenso" y la "mayor unanimidad posible" para el nombramiento de su sucesor, pero ha remarcado que también es contrario a los "estancamientos". Asimismo, ha avalado a Segura, propuesto para el cargo por Acción Cívica contra la Corrupción, Fundació per la Justícia y Observatori Ciutadà contra la Corrupció, del que ha señalado que "es un gran profesional, que además se cree" las funciones de la agencia y que cumple con los criterios de "imparcialidad e independencia".

Más allá del futuro, Llinares ha echado la vista atrás y ha destacado los avances de la agencia que ha calificado como "un órgano de colaboración". "Hace siete años solo teníamos una ley, pero en estos momentos ya tenemos todo un marco normativo que obliga a las administraciones a tener sistemas internos de información, a tener responsables de prevención de corrupción en sus estructuras y a tener sobre todo planes de integridad", ha agregado.

Red de referentes

"En el aspecto correctivo, en siete años solo hemos puesto una sanción, eso da la idea de que no hemos ido en un plan de potestad sancionadora y hemos atendido casi 2.000 expedientes derivados de denuncias que han entrado en la agencia", ha agregado. En su comparecencia, Llinares ha destacado algunos problemas de la agencia, como el hecho de que en siete años no ha podido encontrar, mediante los procedimientos previstos para la agencia, un jefe de gabinete, lo que le ha supuesto unos "problemas de cargas" de trabajo.

Respecto a 2023, Llinares ha destacado "la creación de una red de referentes en más de 150 administraciones a través de la instalación de los sistemas internos de información, los conocidos canales de denuncia internos". En su última intervención, Llinares ha destacado al equipo de la Agencia. "Sé lo que han sufrido, lo que han trabajado y cómo no han podido llegar a todo lo que nos gustaría, pero ese esfuerzo pienso que está valiendo la pena y nos beneficia a todos", ha manifestado.