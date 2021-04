púnica en gandia

¿Qué pasa?, pregunto. Se ha personado la Guardia Civil en el despacho de Alcaldía requiriendo acceso a los expedientes de contratación y facturas satisfechas a los diversos grupos de Alejandro de Pedro (Púnica). El concejal del PSOE seguía atendiendo a las teles, casi echando espuma por la boca y rompiéndose las vestiduras. El Gobierno del PP investigado por el caso Púnica.

Estoy seguro de que, si quien hubiera estado gobernando fuera el PSOE, todo esto se hubiera retrasado hasta pasadas las elecciones para no interferir en las mismas. Pero como se trataba del PP.

Es cierto que la Guardia Civil incautó unas facturas satisfechas al grupo de De Pedro, pero también que, entre las facturas incautadas, había unas de la época de Gobierno Municipal del PP y otras correspondientes a la época del Gobierno del PSOE, pero esta últimas no tenían importancia para La Sexta, la Cuatro, etc.

Hubo muchas fotos de los responsables del PP entrando a declarar en las dependencias de la Guardia Civil en Valencia. Había que hacerlo ya que las elecciones estaban a la vuelta de la esquina y las perspectivas electorales del PSOE no eran muy buenas. A partir de ahí empezó el calvario para el Sr. Arturo Torró, el Sr. Víctor Soler y otros, e incluso para una empresa de esta ciudad que había trabajado más para los gobiernos del PSOE que para el gobierno del PP.

El PSOE y posteriormente el Gobierno del PSOE, se personaron como acusación particular en las diligencias que se seguían ante la Audiencia Nacional, evidentemente con el dinero de los ciudadanos de Gandia para pagar a procuradores y abogados.

A pesar de todo ello los gandienses en las elecciones municipales se decantaron por votar mayoritariamente la lista presentada por el PP, consiguiendo 12 concejales de 25, mientras que los votantes sólo otorgaron al PSOE 7 concejales (los peores resultados de la historia), a Compromís y Cía 5 concejales y a Ciudadanos 1 concejal. Es decir, que los ciudadanos de Gandia dieron al PP los mismos votos que PSOE y Compromís juntos.

Argumentando no sé qué «corrupción» del PP y con qué pruebas de ello (saltándose el principio de que todo ciudadano es inocente mientras que no se demuestre lo contrario) PSOE y Compromís, con la total participación de Ciudadanos o de su único concejal, se saltaron la voluntad de los ciudadanos de Gandia y otorgaron la Alcaldía al PSOE, a pesar de haber obtenido los peores resultados de su historia.

Han sido 6 años de calvario para el Sr. Torró, el Sr. Soler, las otras personas y la empresa gandiense a la que se incluyó en la trama Púnica a los que se les ha aplicado la «pena del Telediario». Pero la verdad siempre prevalece, y, aunque la pena ha durado 6 años, la Audiencia Nacional ha sobreseído el caso Púnica del PP de Gandia.

¿Y ahora qué? No todos los medios de comunicación que ya habían condenado a los supuestos responsables de la trama en esta ciudad han hecho la misma publicidad cuando el Magistrado de la Audiencia Nacional ha dicho que no existía. ¿Cómo han borrado todo el maltrato a las personas afectadas? De ninguna manera, eso no vende.

¿Quién paga los gastos judiciales que ha hecho el Gobierno Municipal personándose en la causa cuando no hacía falta, pues ya estaba el Ministerio Fiscal y por tanto demostrando que se trataba de una cuestión política? La respuesta es clara: todos los ciudadanos de Gandia.

Pero, además, ¿cómo se puede devolver a los ciudadanos de Gandia su voluntad expresada en las urnas en las elecciones municipales de 2015, cuando esa voluntad les fue hurtada en aras a una falsa denuncia de corrupción? Por desgracia, de ninguna manera, pero siempre quedará en la honra del Sr. Torró y del Sr. Soler haber ganado unas elecciones gracias a los gandienses y a pesar de la falsa acusación de trama.