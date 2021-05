La reunión con Costas no desactiva la protesta por la Goleta de Tavernes

En esa segunda opción se sitúa el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna. Quien acudió en representación de esta localidad fue el concejal de Urbanismo y teniente de alcalde, Josep Llàcer. En el encuentro, como explicaba a este periódico, pudo constatar algo que no es para nada positivo para la playa de la Goleta y es que Costas no va a llevar a cabo ninguna aportación urgente de arena de cara al próximo verano, algo, por otra parte, que ya se había anunciado en su momento. Esto compromete la temporada turística, ya que es muy probable que la zona ni tan solo pueda disponer de postes de socorrismo, pasarelas o baño adaptado, entre otros servicios y lo que es seguro que no tendrá son chiringuitos.

El edil explicaba que el máximo compromiso adquirido es una pequeña intervención para retirar una serie de rocas que quedaron al aire tras el temporal Gloria, lo que supondrá una pequeña aportación de arena de 1.500 metros cúbicos. Eso es todo.

Ante la falta de soluciones definitivas a corto plazo, el Ayuntamiento de Tavernes sigue adelante con la concentración ciudadana convocada para el domingo 30 de mayo a las 12 horas frente al lago de la Goleta y con la preparación de acciones legales ante la carencia de actuaciones y soluciones definitivas. Llàcer ha señalado que «de momento no nos han propuesto soluciones para el verano ni a corto plazo, por lo tanto, llegaremos hasta el final para exigir la solución definitiva que se merecen las playas y los vecinos y vecinas de Tavernes».

Al margen de esta cuestión, tanto la delegada del Gobierno, como el responsable de Costas, Antonio Cejalvo, también presente en la reunión, trasladaron a los representantes de Oliva, por quien acudió su edil de Turismo Quino Calafat, Guardamar de la Safor, con el concejal Ferran Seguí, Miramar, con su alcaldesa Pilar Peiró al frente, Piles, que estuvo representada por su alcalde, David Morant, igual que Daimús con Javier Planes, y Tavernes. una solución que ya se está trabajando, aunque no se ejecutará antes de tres o cuatro años. Se trata de la licitación de la redacción de dos proyectos de reposición de arena, uno de 1 millón de metros cúbicos para la Goleta y otro de 1,7 millones para las playas del sur de la comarca. En este caso, como explicó la alcaldesa de Miramar, Pilar Peiró, «salimos relativamente contentos» de la reunión porque es la primera vez que logran arrancar una propuesta palpable. «Esa reposición debe ir acompañada de un proyecto definitivo, que contemple medidas preventivas para que la arena no desaparezca en unos meses y quede retenida», indicaba.

No hay, de momento, una alternativa urgente y de cara al próximo verano al problema de regresión tampoco en las playas del sur de la comarca. Peiró reconocía que «nuestro caso es distinto al de Tavernes, donde la situación es muy grave. En las playas del sur hemos recuperado algo de arena, aunque va poco a poco y Cejalvo nos ha advertido que la resaca de Gloria va para largo», señalaba.

El alcalde de Daimús, Javier Planes, lamentó precisamente que no se hayan comprometido a soluciones a corto plazo, aunque se mostraba esperanzado de que «no sea una reunión más de las muchas que hemos hecho y esta vez sí que se cumpla lo que han propuesto».