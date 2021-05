La Plaça del Llibre, la primera edició d’este certamen cultural i literari que acull Gandia, continua hui d’11 h a 14 h i de 17 h a 21 hores a a la plaça del Rei Jaume I. A les 20 h començarà un concert del cantautor Jonatan Penalba al jardí de la Casa de la Cultura, dins dels actes programats en el marc d’esta fira, que es va inaugurar el passat dijous. El recital és d’entrada gratuïta fins a completar l’aforament, i amb el protocol covid.

Al llarg d’este diumenge tindran lloc diverses presentacions de llibres a l’escenari, així com rondalles i contacontes per als menuts. A falta d’un balanç definitiu, tant els llibreters (Ambra, Gavina i Ferrer) com el Govern local s’han vist gratament sorpresos per la bona acollida del públic.