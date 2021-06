Vilallonga Relleu en la creació del mural de serradura amb motiu del Corpus

El Corpus de Vilallonga no es concep sense la monumental catifa de serradures que es confecciona a la Capella de la Mare Déu de la Font. Des de fa sis dècades l’artista local Vicente Estevan la venia realitzant però, per imperatius de l’edat i la salut, aquest any hi ha hagut relleu i és la llicenciada en Belles Arts de la localitat, Isis Sendra, qui ha assumit eixe treball. En el seu debut en solitari ha triat com a motiu central el Sant Calze, precisament en aquest el seu Any Sant. A la imatge, l’autora, en plena tasca.