El duo saforenc Aigua presenta el disc «Noninó»

Aigua (Joan Peiró Aznar, guitarra i veu i Lies Hendrix, acordió diatònic) presenta hui, des del cor de la Safor, el seu últim disc, «Noninó», que es podrà aconsseguir en format físic i, lògicament, en les plataformes digitals.

En ell se serveixen de la música per retre homenatge a Potries, la terra que ha vist néixer i créixer a Joan i que ha acollit a la Lies. La cultura popular és la font d’on brollen les seves creacions. El flamenco i el jazz manouche de Joan Peiró Aznar s’entrellacen amb la música folk i musette de Lies Hendrix per acolorir les danses i expressions musicals de la terra saforenca valenciana.

Les seves havaneres, jotes, masurques i cançons de bressol onegen entre l’harmonia moderna i l’artesania de la música tradicional, mullades d’improvisació i poesia cantada.

Aigua és la millor paraula per descriure el duo format per Joan Peiró Aznar i Lies Hendrix. L’aigua vessa i s’escampa, es gela i s’atura, bull i s’enlaira, plovineja o arruixa. Borbolleja, viatja i desemboca. L’aigua és dinàmica i així és la música. Joan i Lies s’escabussen en la intimitat del so per establir un diàleg entre companys, modest i sincer.

Joan Peiró Aznar començà als 11 anys els estudis de guitarra clàssica i sis anys després entrà a estudiar al Conservatori Superior de les Illes Balears, amb l’especialitat guitarra clàssica. A Mallorca va créixer el seu interès per altres estils i projectes com Munc Quartet o Abadia Vella. L’any 2015 es muda a Córdoba per aprofundir en els seus estudis de flamenco. El 2019 es graduà a Göteborg, Suècia. Entre els seus projectes musicals actuals destaca l’investigació de la música en l’espectacle Veus de Tramuntana: un retrat de la música valenciana.

Lies Hendrix va créixer a Bèlgica on començà a tocar l’acordió diatònic amb 13 anys. El 2015 s’embarcà cap a Suècia per a estudiar. La cerca de la seva identitat musical és un viatge per les cançons tradicionals flamenques, les polques sueques, les jotes valencianes i les borreies franceses, tot amanit de jazz i valsos musette. Actualment, és l’acordionista oficial de el grup escandinau Spöket i köket, amb qui ha gravat dos àlbums. El 2020 va establir la seva residència a Potries.