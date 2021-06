«Filla del color», a l’Escola Pia

☺Chekos és un artista gràfic, muralista i de carrer nascut en 1977 a Lecce, sud d’Itàlia. És un artista que destaca per pintar en espais oberts i té murals a Itàlia, Polònia, Alemanya, França, Luxemburg, Espanya, Xina, Indonèsia, Macedònia, Albània i altres països.

Segons l’autor, aquesta obra reflecteix una xiqueta sostenint el món en una mà, molts cercles de colors i una bola ratllada que significa els nous mons i un futur que va colorejant-se. «L’obra vol expressar una història feta per xiquets i xiquetes que tot el dia riuen, juguen, estudien, creixen i es preparen per a un futur ple de noves experiències. Per a nosaltres ens sembla un encert, més encara en temps de crisi, obrir una finestra de llum i color, a través de la mirada d’una xiqueta», assenyala l’artista.

«Tècnicament ens pareix també un encert la configuració ascendent i potent de la figura gràcies al tractament de les franges de blanc i negre, que arriben fins al barret, en contrast amb el desplegament dels colors. Hi haurà opinions diverses, però el missatge és clar i optimista», afegix Chekos.

L’Escola Pia de Gandia ha col·laborat amb l’ajuntament i l’artista per cedir l’espai i aconseguir que l’obra gràfica quede ben visible.