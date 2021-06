El Tribunal de Cuentas juzga hoy el pago más increíble del alcalde Torró

Hace poco más de seis años, la empresa Comarques Centrals Televisió, que firmó un contrato con el Ayuntamiento de Gandia para la emisión de programas de contenido local, remitió un escrito al entonces alcalde de la ciudad, Arturo Torró, señalándole que no podía cumplir con sus obligaciones. Lo lógico hubiese sido que el consistorio rescindiera ese contrato y santas pascuas. Pero no. Arturo Torró, en calidad de presidente de la empresa municipal Iniciatives Públiques de Gandia (IPG), ordenó que se le pagara, por un servicio que no había prestado, la cantidad de 480.000 euros.