La PAH detiene un desahucio en el Real de Gandia

protesta. La presencia de activistasd e la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de la Safor-Valldigna (PAH) consiguió ayer detener el desahucio de una familia con dos hijos menores en una vivienda situada en la zona del Sifó, en el Real de Gandia. Según informó la PAH, cuando llegó la comisión judicial para ejecutar el lanzamiento, sus miembros negociaron con la procuradora del banco propietario y le comunicó que la Generalitat concederá en pocos días una vivienda alternativa a la familia, de manera que se detuvo la acción. «La angustia vivida por esta familia, que hasta el último minuto no sabía si se quedaría en la calle, no se la quita nadie», señaló la PAH en un comunicado, al tempo que consideraba injustas y «una tortura» estas situaciones. En la imagen superior, algunos de los concentrados a las puertas de la vivienda afectada.