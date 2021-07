El valler Quim Sanç guanya la Trobada de Cantautors de Piles

La Torre de Piles va acollir per quart any consecutiu la Trobada de Cantautors, que coorganitzaren la Regidoria de Cultura de Piles i l’editorial Edicions del Sud.

En l’espectacle van participar els cantautors Lluís Vicent (Simat de la Valldigna, 1978), Alba Asensi (Sella, 1989) i Quim Sanç (València, 1992). Els tres artistes amb una prometedora projecció de futur.

L’acte, al parc de la Torre, va començar amb l’actuació d’Alba Asensi, qui va captivar el públic amb la seua arpa i amb la lletra d’«Ángela», «Miratge blau», «Ojalá» i «El príncep diu adeu».

Asensi va cedir el torn a Quim Sanç, qui, acompanyat per la guitarra, va cantar «Avui serà tota la vida», «S’han acabat els somriures», «Cançoneta al·literada» i «Cant a València».

A continuació, Lluís Vicent, també acompanyat de guitarra, va interpretar els temes «Dos cors», «Cant a la vida», «Tornar a somiar» i «Un bell cant».

Finalment, el jurat va decidir atorgar el premi a Quim Sanç, qui va tancar l’acte amb el bis «Ens trobarem».

Quim Sanç, de vint-i-nou anys, es va graduar en Filologia Catalana per la Universitat de València en 2014. Com a músic, ha participat en projectes diversos, i ha col·laborat en la gravació de més de deu discs, a més de publicar dos àlbums com a cantautor.

Porta des de 2017 ensenyant català a adolescents. En 2020, es va estrenar com a creador de poemes amb el recull Envers el pensament.

Quim Sanç tornarà a actuar a la platja de Piles el pròxim dissabte 14 d’agost, per a oferir un concert únic i en directe en el marc de la programació del tradicional EstiuArt a la Torre.