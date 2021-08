El Genovés, elegit per a la gloria

El vertader impuls que mou la machina mundi es troba en els grans protagonistes de la petita història de cada dia, és a dir, de la història que importa, sobretot per la seua dimensió humana i alhora per la seua proximitat i la seua qualitat. Al capdavall, eixa és la història que veritablement ens afecta. Doncs bé, dins d’aquesta xicoteta-gran història figura Francesc Cabanes Pastor, Genovés. Aquest pilotaire ha dignificat el nostre esport nacional, l’ha fet un referent de la nostra pròpia cultura.

El Genovés representa la màxima expressió de la pilota valenciana. Com ho va fer a principi del segle XX Terenci Miñana, el Xiquet de Simat, o a meitat centúria Quart, Juliet d’Alginet, Rovellet o Vicent Malonda, per posar-ne uns exemples. Paco Cabanes tenia unes virtuts innates en l’esport que practicava, les quals el feien especial i únic. Habilitat, fortalesa, potència, tècnica i un metabolisme especial, però també una extraordinària qualitat i integritat, les quals exhibia sense cap tipus de vanitat.

L’escriptor Emil Ludwig afirmava que «tot allò veritablement gran pertany a la humanitat sencera». En aquest sentit, Paco Cabanes ens pertany. Vull dir que pertany al seu poble, el poble valencià, del qual forma part consubstancial. Gose de dir que fins i tot, el seu nom és una marca amb denominació d’origen i un senyal d’identitat. I amb això, constate un fet del qual també es nodreix la nostra gran i petita història, ni que només siga la història esportiva.

Com a alcalde de Simat de la Valldigna —des que em van elegir Paco presideix amb una fotografia, junt amb Joan Fuster i Ovidi Montllor, el meu despatx—, m’és grat anunciar el merescut homenatge que li retrem al que, sense dubte, ha estat fins ara el més gran jugador de pilota valenciana de la història, en la Trobada de Pilota Mediterrània, que se celebrarà del 7 al 10 d’octubre d’enguany, organitzada per la Confederació Internacional de Pilota a Mà i l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.

Finalment, vull expressar el més profund condol a la seua família, així com transmetre el meu reconeixement a la immensa figura —«irrepetible», segons deia el cèlebre cronista esportiu Josep Lluís Bausset— forjada en diversos trinquets i carrers del País Valencià, i reiterar l’amistat que tribute a un ser humà senzill, intel·ligent, cortés, respectuós, valerós i honest. Un ser elegit per a la glòria. En nom de l’Ajuntament i del poble de Simat, gràcies. Amic per sempre, Paco.