«La màgia de Noa», un conte per a sensibilitzar als més joves sobre el parkinson

L’Ajuntament de Gandia ha presentat el projecte «La màgia de Noa salva el jardín», un llibre-conte que es tradueix en una adaptació de la història reial del descobriment del parkinson per part del Dr. James Parkinson en 1817, i que pretén conscienciar als més joves i a les seues famílies sobre aquesta malaltia amb motiu del vinté aniversari de l’Associació Parkinson Gandia-Safor, que es celebra en novembre.

Aquesta iniciativa impulsada per l’associació, i que compta amb el patrocini del Centre Comercial La Vital i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Gandia, també té com a objectius desestigmatitzar a les persones afectades per la malaltia; desmitificar que estiga relacionada només amb les persones majors i amb el tremolor; apropar-la a la població des d’un punt de vista més humà que afavorisca la comprensió de la societat, i oferir a aquesta una imatge asexuada, inclusiva e igualitària (tant en les imatges com en el text del conte) des de la infància.

La idea és lliurar els contes de manera gratuïta al Centre Comercial La Vital Gandia (a través del Consell dels Infants), tal com s’està fent a altres municipis com Oliva, Xeraco i la Font d’en Carròs, i aconseguir, mitjançant la col·laboració de diferents entitats locals i Ajuntament, difondre la iniciativa als diversos centres escolars de tota la comarca perquè arribe a tots els xiquets i xiquetes.

El conte es presentarà i lliurarà a partir del 11 de setembre a les 19 hore en un acte que anirà acompanyats de la mascota «Tuli», d’un contacontes, globus, regals i un taller per a pintar tulipes, element que representa el Parkinson, i crear així un mural que es lluirà a la seu de l’associació.

El lliurament dels contes al centre comercial La Vital també comptarà amb la presència de la psicòlega Carmen Alabor, qui donarà unes pinzellades sobre els personatges del conte, i de la responsable de la Biblioteca Infantil de Gandia, Lola Camarena, qui presentarà als menuts i menudes els seus contes.

L’Associació Parkinson Gandia Safor celebrarà el 12 de novembre el Palau Ducal l’acte institucional del seu vinté aniversari. D’acord amb les enquestes anteriors, hi ha 935 malalts diagnosticats amb parkinson a la Safor.

El projecte «La màgia de Noa salva el jardín» ha estat presentat esta setmana per regidora de Salut, Polítiques Saludables i Infància, Liduvina Gil, acompanyada de Pepe Castellá, membre de l’Associació Parkinson Gandia-Safor, i de Javier Moreno, gerent del Centre Comercial La Vital.