El CiG-UV llança un curs d’Especialització en Canvi Climàtic

L’objectiu principal d’aquest títol postgrau, dirigit pels professors del departament de Geografia de la Universitat de València Luis del Romero i Carme Melo, és formar professionals, experts i expertes, en coneixements bàsics sobre sostenibilitat ambiental i canvi climàtic, atenent tant als territoris urbans com als espais rurals i prestant especial atenció a l’entorn mediterrani.

Aquest és un títol de postgrau propi i per si sol no condueix a estudis de doctorat. Està dirigit a joves que volen treballar en organitzacions i institucions especialitzades en canvi climàtic i sostenibilitat ambiental, l’administració pública en àrees relacionades amb l’urbanisme, el medi ambient, l’ordenació del territori, l’agricultura, la ramaderia i la pesca, el món rural o el turisme, entre d’altres. També en organitzacions ecologistes i de justícia ambiental, think tanks (laboratorios de ideas) i consultories professionals sobre medi ambient.

Les preinscripciones ja estan obertes. Hi ha més informació sobre el curs en www.diplomadiccsa.com.