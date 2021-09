Naix ‘La Vall dels Llibres’ d’editorials de la Valldigna

Els propers 25 i 26 de setembre tindrà lloc al Monestir de Santa Maria de la Valldigna la 1a Fira d’editorials independents i de proximitat de la Valldigna, «la Vall dels Llibres», una iniciativa impulsada per la Mancomunitat de la Valldigna i per Lletra Impresa Edicions. L’esdeveniment compta amb el suport de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports i de l’empresa Alverlamp.

La Mancomunitat de la Valldigna i Lletra Impresa Edicions han confeccionat un programa amb quaranta-cinc activitats que es duran a terme simultàniament en tres escenaris. Presentacions de llibres, converses entre autors/es, xerrades, taules redones, concerts, contacontes, tallers infantils, activitats per al jovent, un espectacle de dansa, entre altres actuacions. Així hi haurà una taula redona sobre Joan Fuster, del qual es compleix l’any vinent el centenari del seu naixement, amb la participació de Ferran Garcia-Oliver, Isidre Crespo, Toni Mollà i Lourdes Toledo. Una altra taula redona de reflexió i debat sobre la normalització literària i lingüística de les darreres dècades, amb les intervencions de Lourdes Boïgues, Pep Bataller, Isabel Canet i Manolo Gil. Igualment, hi haurà una conferència a càrrec de l’escriptor i periodista de la Universitat de València Martí Domínguez; un recital de música i rapsòdia a cura de Tomàs de los Santos, que ha confeccionat un treball magnífic dedicat a Joan Salvat-Papasseit i l’actuació infantil «Contes disparatats», del grup Disparatario.

Els visitants de la Fira podran gaudir de l’exposició Vacuna’t amb la lectura, cedida per la Fundació Bromera, que consta de 16 panells explicatius i un còmic.

A més a més, hi ha previst el lliurament d’un premi a una entitat o a una personalitat la trajectòria professional de la qual s’haja centrat en la promoció de la lectura en valencià.

L’objectiu de la Fira és la promoció de la lectura en valencià i de llibres publicats per editorials independents professionals i per institucions públiques de proximitat. En un comunicat, Lletra Impresa Edicions destaca que «la Vall dels Llibres no serà una fira de llibre a l’ús més perquè pretenem que es convertisca en una fita literària, llibresca i cultural indefugible i anhelada cada any».

En aquesta primera convocatòria, hi ha prevista la participació de vint-i-cinc editorials. A més a més, hi haurà la presència de les publicacions del CEIC Alfons el Vell de Gandia, de la Institució Alfons el Magnànim de la Diputació de València i de l’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta (IECMA) a través de les llibreries Ambra de Gandia i Les Graes de Simat de la Valldigna. Durant les jornadas passaran per la fira destacats escriptors y persones del món de la cultura.