El CEIP La Carrasca va organitzar ahir la Marató a l’Escola per a defensar la cultura de l’esforç com a objectiu i lluitar contra el sedentarisme i l’obesitat. Les activitats es van dur a terme al carrer Centelles, on els corredors i corredores van reber un avituallament d’allò més sa i saludable, amb fruita variada, que van repartir els professors i voluntaris. Dalt, l’alumnat i els docents en una imatge d’ahir.