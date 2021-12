«Volem disfrutar perquè ja té mèrit anar al certamen en estes circumstàncies»

L’Agrupació Musical Santa Cecília d’Ador és, enguany, l’única representant de la comarca en el Certamen de Bandes de Música de la Diputació de València, que es celebrarà el dia 11 de desembre i, per primera vegada, en el Palau de les Arts.

La banda d’Ador competirà en la secció tercera, que obrirà a les cinc de la vesprada del dissabte la Societat Musical La Tropical de Benigànim. A les 17.45 hores está programada l’actuació de l’Agrupació Musical Santa Cecília d’Ador, seguida de l’Agrupación Musical Carrera Fuente de San Luis de València, que actuarà en últim lloc.

Estes bandes hauran d’interpretar obligatòriament la peça musical «La Festa de les Falles», de Ferrer Ferran, però tindran l’oportunitat de tocar-ne dos més. L’obra de presentació de la banda de Ador serà «Dolça Memòria», de José Rafael Pasqual Vilaplana, (pasdoble) i com a peça lliure el tema, «High Flight», de Joseph Turrin.

Les bandes rebran 3.500 euros en concepte de participació i 2.500 euros si aconseguixen l’esment d’honor. En la secció tercera, les bandes estàn limitades a 50 músics que deuran guardar la distància pertinent que imposa el protocol anticovid i, lògicament, els músics deuen dur mascareta fins l’actuació i després de la mateixa.

Este certamen no es va poder celebrar en 2020 per la pandémia. Això significa que les formacions participants, entre elles la d’Ador, duen quasi dos anys esperant este moment. Després de set mesos d’inactivitat per les restriccions del virus, la preparació per al certamen va començar en el mes de setembre d’enguany quan «ens diuen que volen fer el certamen i ens pregunten quines bandes estaven disposades a participar», explica el president de l’agrupació d’Aor, Jordi Estruch. Per tot això i haver fet assajos intensius en tan poc de temps, «el nostre ànim és disfrutar tocant i, si rebem un premi, benvingut que siga, però ja és un mèrit molt gran poder participar en les actuals circimstàncies», segons Estruch.

La banda d’Ador estarà acompanyada per l’alcaldessa i regidor de Cultura. A més, l’ajuntament ha fletat un autobús per la gent del poble que vullga anar a València, amb entrada gratuïta. El certamen de bandes de música es retransmet via streaming pel canal de Cultura de la Diputació de València, (Vimeo).