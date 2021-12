Pau Riba estrena al Teatre del Raval de Gandia «Dioptria50»

LaCasaCalba torna a encetar la temporada de festivals d’hivern amb un clàssic, l’HOSTES. Set setmanes on s’alternaran propostes musicals que van des del jazz al rock passant pel pop o la música clàssica, a més d’un espai per a teatre familiar.Enguany una edició ben especial, més si cap. El cap de cartell serà el polifacètic artista català Pau Riba, qui presentarà, per primera volta al País Valencià, una revisió de ‘Dioptria’, disc mític del rock estatal, 50 anys després de la seua publicació. Un doble àlbum que aplega rock àcid, folk passat de voltes, ritmanblús i deliris tròpic-mediterranis.

Amb aquesta actuació, Pau Riba vol agrair el suport rebut per part de LaCasaCalba i molts altres amics i seguidors després de fer públic que pateix un càncer de pàncrees. Des de fa unes setmanes, l’artista s’està sometent a quimioteràpia, la qual complementa amb altres tractaments alternatius que està podent financiar gràcies a eixes col.laboracions. És per això que ha triat l’escenari del Teatre del Raval com a lloc emblemàtic per oferir un dels pocs concerts que farà en els pròxims mesos. A l’escenari gaudirà, a més, de la col.laboració sorpresa d’alguns artistes vinculats a LaCasaCalba. En aquesta actuació, Riba estarà acompanyat del grup De Mortimers, que utilitzen com a instruments joguines, objectes d’ús quotidià i aparells inventats. El concert de Pau Riba serà el 15 de gener i les entrades estan a la venda a la web del Teatre del Raval de Gandia (anticipades i en taquilla). A més, s’ha creat un abonament per a assistir a totes les actuacions (40-45 €). L’aforament del teatre és reduït i es garanteixen totes les actuals mesures que dicta el protocol sanitari Covid19.