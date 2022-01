pasqualmolina.wordpress.com

La Societat de Foment d’Agricultura, Indústria i Comerç de Gandia complirà el dia 4 d’abril de l’any 2023 els cent anys de la seua fundació i la Junta Directiva du mesos treballant perquè l’esdeveniment del centenari siga commemorat d’acord amb la importància que esta entitat ha tingut en el transcurs d’este període de la història de la comarca.

Per este motiu, una de les primeres fites acordades pels dirigents actuals ha sigut la d’obtindre el suport institucional de les primeres autoritats de l’Estat, del govern de la Nació, del govern de la comunitat autònoma i les del govern municipal.

A principis de novembre passat, després d’un previ i discret contacte telefònic amb el Palau de la Sarsuela, la seu de Sa Majestat El Rei Felip VI, li fou lliurada al cap de la Casa Reial, l’excel·lentíssim senyor Jaime Alfonsín Alfonso, una carta certificada signada pel president de Foment d’AIC, Joaquín Barber Peiró, en la qual se li sol·licitava que Sa Majestat acceptara la presidència d’honor del centenari. A la carta acompanyava un meticulós dossier sobre la Societat de Foment d’AIC i sobre la seua presència constant en els cent darrers anys de la història gandiana.

Uns dies després, el dia 10 de novembre, rebíem una carta remesa pel cap del Gabinet de Planificació i Coordinació de la Casa Reial, l’excel·lentíssim senyor Emilio Tomé de la Vega, en la qual ens comunicava haver rebut la nostra petició, la qual estudiarien i despatxarien amb el rei, i que ens comunicarien la seua decisió respecte a la petició. Nosaltres vam comprendre que era normal que fora així i que els responsables de la Casa Reial havien d’informar-se sobre les institucions o les persones que feien eixa petició, la qual suposàvem que es feia amb molta freqüència.

Uns dies després es posà en contacte amb nosaltres la directora general de Comerç, Artesania i Consum de la Generalitat Valenciana, Rosa Anna Seguí Sanmateu, a qui se li havia encarregat fer un informe de la nostra entitat, sens dubte des de la Casa Reial i a través de la Generalitat Valenciana. La beneïda casualitat va fer que la directora general coneixia de primera mà la nostra institució i també a alguns dels nostres dirigents més destacats. Li fou lliurat també el dossier de Foment d’AIC, i ens consta que l’informe que va fer i lliurar a la Generalitat Valenciana i a la Casa del Rei va ser favorable, perquè el dia 10 de desembre passat rebíem una carta del senyor Emilio Tomé de la Vega en la qual ens comunicava que Sa Majestat El Rei Felip VI s’havia dignat a acceptar la presidència d’honor del centenari de la fundació de la Societat de Foment d’AIC de Gandia, per la qual cosa ens lliurava la credencial número 232/2021, que ho testimoniava, signada pel cap de la Casa de Sa Majestat El Rei, senyor Alfonsín Alfonso. Es poden vostés imaginar quina va ser la satisfacció que ens va produir la notícia.

Dues setmanes després, el dia 23 de desembre, rebíem, via postal, una fotografia de Sa Majestat El Rei, vestit de particular, amb una breu dedicatòria i signada, la qual havia sigut sol·licitada pel president Barber perquè figurara en la primera pàgina del llibre que estem enllestint com a part fonamental dels actes a celebrar del centenari, el qual es titularà Foment d’AIC, cent anys fent Gandia. Agraírem la fotografia rebuda en la carta que lliurarem, d’immediat, a la Casa Reial i formulàrem aleshores el desig que teníem de poder ser rebuts en audiència al Palau de la Sarsuela per Sa Majestat i poder lliurar-li, personalment, el primer llibre que isquera de la impremta.

Per incloure-les, també, en les primeres pàgines del llibre, es van lliurar cartes, signades per Joaquin Barber, a l’Excel·lentíssima Ministra de Ciència I Innovació del Govern d’Espanya, la senyora Diana Morant Ripoll; al Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana, el senyor Ximo Puig i a l’Excel·lentíssim Alcalde President de l’Ajuntament de Gandia, el senyor José Manuel Prieto Part. Als tres els demànavem que formaren part del Comité d’Honor del Centenari i els dèiem que, arribat el moment, els demanaríem una fotografia oficial i un text per a incloure’l en al publicació.

La ministra Diana Morant fou la primera en contestar-nos acceptant formar part del Comité d’Honor. Ens contestà el dia 28 de desembre ens enviava una abraçada. Dos dies després, el 30 de desembre, era el nostre alcalde, José Manuel Prieto, qui acceptava la proposta de formar part del Comité d’Honor del Centenari, i escrivia: «Foment és una institució civil emblemàtica a la nostra ciutat, que ha sabut adaptar-se i convertir-se en un punt d’encontre cultural, empresarial i associatiu important per a la ciutadania». La directora del gabinet del president ens comunicava, el passat dia 10 de gener, que el Molt Honorable President de la Generalitat acceptava «de bon grat» formar part d’eixe comité d’honor i, avançant-se a tots, el passat dia 13 de gener ens ha remés una fotografia oficial i un text, extens, en el qual destaca les virtuts de la Institució en esta llarga vida centenària.

El passat dia 12 convocàrem una roda de premsa a la qual acudiren els mitjans de comunicació comarcals de televisió, radio i premsa escrita, i allí el president Barber va fer públic este comité d’honor. També en aquell moment es presentà una ampliació de la fotografia del rei, emmarcada, la qual, en acabar les preguntes que formularen els mitjans al president i al coordinador del Centenari, Pasqual Molina, ells dos penjaren a l’entrada de Foment.

La notícia transmesa pels mitjans ha tingut un gran ressò popular, algun d’ells, este diari, formulava que, igual, esta acceptació del rei obria la porta perquè Felip VI vinguera a Gandia en persona, la qual cosa ens sembla ara als responsables de Foment que està més en el territori dels somnis.

No seria la primera vegada que un rei visitara Gandia. Els seus pares, el rei Joan Carles I i la Reina Sofia, ja ho varen fer el 3 de desembre de 1976. Fa ja 45 anys. La rebuda va ser calorosíssima i multitudinària.

Un somni? D’entrada els diré que fa dos dies hem rebut una nova carta de la Casa Reial en la qual el cap del Gabinet de Planificació i Coordinació, el senyor Emilio Tomé de la Vega, ens diu que ha rebut la nostra sol·licitud d’una audiència del Rei Felip VI, a fi de fer el lliurament del primer exemplar del llibre que publicarem i que, si fora possible, fixaran una data i que en eixe moment ja ens ho comunicaran. Des de Foment d’AIC, anem fent!

Sols em queda destacar que el tractament rebut de part de totes les institucions amb les quals hem contactat, la del Estat, la del Govern espanyol, la de la Generalitat Valenciana i la de l’Ajuntament de Gandia, ha sigut d’una exquisida cortesia i respecte cap a la nostra ja quasi centenària entitat.