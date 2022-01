«Los ciudadanos están cansados del retrovisor que aplica el Gobierno local»

¿Esta es una ejecutiva para un PP de una nueva etapa o, como ha dicho en su discurso del congreso, de continuidad respecto a la de Arturo Torró?

Es una ejecutiva que recoge lo mejor de nuestra experiencia y que se renueva. No podemos desaprovechar a lo que ha sido este partido y tenemos que actualizar el proyecto. Es la base de la experiencia con la aportación de una nueva mirada de esta ciudad.

Carlos Mazón tampoco ha hablado de candidato a las elecciones. ¿Usted ya se ve aspirante a la alcaldía en 2023 o tiene que esperar?

Yo me veo presidente con un respaldo mayoritario en un PP que hoy ha dado muestra de una unidad y fortaleza tremenda y que desde hoy sale a ganar las elecciones. Desde esa posición, aspiro a que Gandia vuelva a ser popular, como siempre, estando donde el partido me diga.

¿Usted cree que Gandia ha ido a mejor o a peor en los últimos años?

l actual alcalde ha terminado por hacer no tan mala a su antecesora. Sufrir un alcalde en prácticas está llevando al Gobierno de Gandia a la mayor división de su historia reciente en temas estratégicos como el glamping, la CV-60 o la tasa turística. Seguimos sufriendo una alta tasa de desempleo. Si salimos a la plaza Elíptica o al barrio del Raval y preguntamos por la gestión del alcalde muchos vecinos nos dirán que solo lo ven en vídeos y fotos, pero no a pie de calle gestionando sus problemas reales. Los gandienses reclaman un alcalde que les escuche, que gestione, pero sobre todo que se ocupe de los problemas de la Gandia real.

¿Cómo ve hoy, desde la distancia temporal y supongo que autocrítica, aquel Gobierno de Gandia de 2011 a 2015 en el que usted fue un protagonista destacado?Nunca nos arrepentiremos de trabajar desde la honradez y el servicio público por Gandia y sus vecinos. Y cuando un gobierno pone en marcha tantos proyectos como hizo el Partido Popular es más fácil cometer errores que cuando uno vive en la parálisis. Tal vez faltó mayor diligencia en deshacer todo el entramado de red clientelar del PSOE de Gandia tras 28 años de gobiernos socialistas y que ahora vuelve a estar a pleno rendimiento. En definitiva, cada vez que la izquierda repite el mantra de los 4 años de gobierno del Partido Popular nosotros ganamos un debate. Han pasado casi 11 años desde que asumimos el Gobierno de Gandia y los ciudadanos ya están cansados de la política del retrovisor que practica este gobierno. Eso demuestra que no tienen defensa de sus argumentos del presente ni proyecto de futuro para Gandia, solo ofrecen rencor y pasado.¿Dígame algún error de aquel periodo que no volvería a cometer y algún acierto que reinstauraría si gobernase?Empezaré por el final y ahora que vuelvo de Fitur le diré que en 2023 volveremos a poner en marcha la Playa Can que tan buenos resultados dio y que posicionó a Gandia como una referencia dentro de los turistas que buscan viajar a destinos de costa junto a sus mascotas. Nos faltó mayor diligencia a la hora de abordar el problema heredado de la deuda socialista y explicar a los gandienses los pufos heredados, como los reequilibrios económicos que aún hoy pagamos por los parkings que construyó el PSOE y que no cumplieron con las previsiones iniciales. Hay que recordar que asumimos un ayuntamiento quebrado, con 36 millones de euros de deuda a proveedores y todo en el ojo del huracán de la mayor crisis económica que ha vivido nuestra generación. Aun así sacamos a la ciudad del agujero.

Hace unos días votó contra el Presupuesto municipal de Gandia. ¿La principal diferencia del PP con el Gobierno local es el incremento en el capítulo de Personal?

El proyecto de presupuestos merecía una enmienda a la totalidad, pero el actual reglamento no nos los permite. Por eso presentamos 33 enmiendas para tratar de paliar el desastre que nos presentaba el Gobierno de Gandia, pero PSOE y Compromís, por orden de Prieto, votaron en contra sin valorar si eran buenas para Gandia. A pesar de ellos seguiremos pidiendo al gobierno que hagan caso de la máxima de Sagasta: Ya que gobiernan mal, al menos que gobiernen barato. Sigue aumentado un 9% el gasto en Personal en solo un año y un 36% desde el año 2015, eso sí, para poder entrar a trabajar hay que mostrar el carnet del PSOE. Aumentan de forma obscena el gasto en comunicación, propaganda y faranduleo un 90%, y no reducen de forma relevante el nivel de deuda a pesar de pagar los impuestos más altos de toda España.

Qué piensa cuando escucha del Gobierno local que, de momento, no se pueden bajar impuestos?

Que mintieron en las elecciones de 2019, foto con la ministra de Hacienda mediante, cuando afirmaron que al día siguiente de las elecciones iban a bajar los impuestos. Pienso que se burlan de los gandienses cuando dicen que no pueden bajar los impuestos pero sí aumentar un 90% el gasto destinado a la comunicación del alcalde. Pienso que apenas se ha reducido el nivel de deuda, se vuelve a gastar a manos llenas el dinero de los gandienses y se están poniendo las bases para volver a los desmanes de la peor época del PSOE que provocó la enorme bola de deuda que sufrimos.

i usted tuviera capacidad de decisión, ¿qué proyectos impulsaría para Gandia?

Mi prioridad como alcalde sería acabar todos los proyectos pendientes: Auditorio Baladre, Trinquet Municipal, acelerar la transformación del Club Náutico y, en segundo lugar, trabajar para que Gandia sea un lugar atractivo para las inversiones del sector privado. En tercer lugar, fortalecer el comercio con infraestructuras que conecten a Gandia con los grandes corredores logísticos y también poner suelo industrial para que nuevas empresas de alto valor añadido se instalen en Gandia. En definitiva: trabajo, trabajo y trabajo para los gandienses. Y ya avanzo que muy pronto presentaremos un nuevo proyecto centrado en el sector de la tercera edad y el cuidado de los mayores. Con una pirámide poblacional envejecida es importante sentar las bases de los cuidados a los mayores para el día de mañana.

Dice que a

caba de llegar de Fitur. ¿Sirven para algo esos eventos?

Por supuesto que sirven, pero si se va con los deberes hechos. Debemos acudir a Fitur con un calendario cerrado de actividades y con proyectos que lleguen a materializarse y no que sean pura fantasía. El año pasado se presentaron tres proyectos: Gandia ciudad del teletrabajo, se presentó y nunca más se supo. Los chiringuitos sostenibles, se presentaron y nunca más se supo. Y el glamping, y ya hemos visto que ha acabado con la división del propio gobierno. Gandia y su sector turístico merecen proyectos tangibles y no con quimeras que no se hacen realidad.

Usted haría otra promoción turística de Gandia?

La verdadera transformación de la playa de Gandia vendrá cuando consigamos que no cierre ni un día del año. Cuando sea alcalde de Gandia contaremos con un calendario de actividades que permita una playa abierta los 365 días del año para que sector turístico pueda trabajar a pleno rendimiento.

l cámping, la CV-60 o la tasa turística dividen a los dos socios del Gobierno de Gandia, pero usted en esos temas, todos importantes, está con el PSPV-PSOE. No parece que sean partidos tan distintos.

¡Y tanto que somos diferentes! Voy a ponerle un ejemplo. Mientras el PSOE se manifestaba contra el cámping a las puertas de la marquesa cuando lo propuso el Partido Popular, nosotros lo defendemos en las instituciones, porque siempre anteponemos los intereses de Gandia. Y, en segundo lugar, el PSOE hace seguidismo del PP. Somos el partido que forzó una posición de ciudad para mantener la estación de Cercanías en su actual ubicación, los que preguntamos al alcalde sobre la tasa turística o los que conseguimos que, arrastrando los pies, el PSOE se posicionara a favor de la CV-60.

ritica la «megalomanía» del alcalde y la profusión de fotos y vídeos con su figura, pero le responden que eso es explicar la gestión en las redes y que usted podría hacer lo mismo con el equipo de personas que también tienen salario municipal.

Niego la mayor. Las dos asesoras del Grupo Municipal Popular hacen un trabajo de asesoramiento político y jurídico, igual que tienen PSOE y Compromís, pero no de comunicación. Mientras el Gobierno de Gandia aumenta un 90% la partida de comunicación, nosotros la hacemos con voluntarios que no cobran del erario público. Ese incremento de ‘Producciones Prieto’ va destinado a contratar a dedo vídeos y publirreportajes que hacen las empresas amigas del gobierno y que pagamos todos los ciudadanos.

Entre Gobierno y oposición no hay manera de que Gandia ponga nombres de mujeres a las calles de la ciudad. ¿Tan difícil es llegar a un acuerdo sobre una cuestión tan básica?

En primer lugar, hay que cumplir con aquello que ya ha sido aprobado en la comisión de calles de Gandia como es la calle Adolfo Suárez. En segundo lugar, hay que establecer los lugares que aún no tienen nombre y para eso falta sentarse a estudiarlo y no hacer como el Gobierno de Gandia, que propuso el nombre de una mujer en un espacio en el que lo único que existe es un pipicán. Creemos que eso no está a la altura de las mujeres que merecen una calle. Y, en tercer lugar, los nombres elegidos deben ser la de mujeres relevantes que han sido pioneras en su profesión, como Milagros Macías del Valle, profesora muy querida en el Grau de Gandia o Rosario Santiago responsable del Hotel Safari, exconcejal, impulsora del turismo y alma de la Asociación Gastronómica Fideuà de Gandia.

Su relación con el alcalde es de llamarle para tomar un café o de pedir cita previa para verle en el despacho?

Antes de ser alcalde sí que había una relación más fluida, pero desde entonces solo hemos tenido una breve reunión cuando accedió al cargo tras solicitarle una cita, desde entonces nada. Después comprobamos que la reunión solo sirvió para la habitual propaganda de Prieto en las redes sociales del ayuntamiento. Creo que las relaciones entre el alcalde y el líder de la oposición deberían ser mucho más fluidas porque mi grupo municipal tiene muchas ideas y propuestas que podríamos ofrecer al gobierno ya que son buenas para Gandia. Jamás pensé que diría esto, pero con Diana Morant las conversaciones y reuniones eran mucho más frecuentes.