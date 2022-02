«El Porrat de Potries és necessari per l’economia i per la salut emocional»

El Porrat de Sant Blai de Potries torna en 2022 després de la seua suspensió en 2021, per primera vegada en la història, degut a la situació de pandèmia mundial. L’Ajuntament de Potries ha fet pública la programació d’activitats entre els dies 3 i 6 de febrer.

L’alcaldessa, Assumpta Domínguez, ha manifestat que «este Porrat pretén demostrar la necessitat que tenim de celebrar-lo; per a l’economia dels nostres comerços i de desenes de comerciants ambulants de la fira i el mercat gastronòmic i artesà; per a la dinamització social del nostre poble; i per a la salut emocional de qui decidisca vindre a gaudir-lo».

El Porrat de Sant Blai es celebrarà entre el dijous 3 i el diumenge 6 de febrer amb un programa adaptada però completa. El regidor de Cultura, Sergi Vidal, explica que la programació està inspirada en la del Porrat de 2020 per l’èxit que va suposar rebre al voltant de 10.000 visitants. «Si bé enguany no esperaríem tantes visites, per la lògica de la pandèmia, l’aposta per l’art i la proximitat i la voluntat de cuidar el més mínim detall continuen ben presents, que és el que el fa especial», diu el regidor. Els canvis més destacables els pateixen les nits i la tradicional relíquia de Sant Blai.

Sergi Viall destaca que «la situació pandèmica havia de tindre les seues afeccions en la programació. S’han estudiat totes les possibilitats, tenint en compte la situació de la covid-19 i les possibilitats logístiques i de seguretat previstes per les autoritats sanitàries».

D’una banda, segons el regidor, «la relíquia no es passarà, per a reduir contactes, sinó que n’hi haurà una sèrie de benediccions programades per la parròquia. I d’altra banda, ens hem vist obligats a convertir les nits de festa, amb altes possibilitats de contagi i grans requeriments d’infraestructura, en un sopar popular que tindrà lloc la nit de dissabte, amb acompanyament musical».

Programació

El Porrat començarà demà dijous, 3 de febrer, Dia de Sant Blai, patró del poble de Potries, amb un programa per al públic local que inclou actuació infantil, bunyolada i xocolatada, passacarrer de la banda, i resolució del concurs de teles «Art al carrer». Així mateix, este dia 3 i el divendres 4, el poble acollirà a una desena de centres escolars de la comarca en el tradicional «Porrat Escolar», amb visites al Museu, la Ruta de l’Aigua, l’obra de titelles, les exposicions i la fira d’atraccions.

El cap de setmana, Potries ofereix una programació amb les rutes de l’aigua teatralitzades dissabte 5 i diumenge 6 de febrer a 10.30 hores. L’inscripció és obligatòria a tasoc@potries.org o 962800588.

També s’anuncien per al cap de setmana representacions de l’obra de titelles «Sant Blai i la seua relíquia», passant per tallers de fang, visites al Museu Cassoleria d’Àngel Domínguez i a les exposicions, passejades de dolçaina i tabal, un sarau popular, i les actuacions de «El Triangulista» i «About the beat» per a públic infantil i familiar, i dels grups «Texate» i «Jazzmatiks» per a tots els públics.

El Porrat de Sant Blai de Potries és, sense dubte, un dels més arrelats i referents de la comarca de la Safor i de les pròpies comarques centrals valencianes en tractar-se d’una festa declarada d’Interés Turístic Provincial que es remunta al segle XVII.