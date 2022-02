«Trabajando en equipo como hasta ahora alcanzaremos el objetivo de la fase de ascenso»

Satisfecho, optimista, pero con los pies en el suelo, Salva Gomar confía en que el Angels Vision peleará por subir a la LEB Plata.

Supongo que todavía se estará relamiendo de felicidad por la exhibición del pasado sábado ante el Jairis...

La verdad es que estoy muy contento por varios motivos: el juego desplegado por el equipo y la victoria, las frases de elogio de los aficionados al acabar el partido, pero sobre todo porque creo que nuestros jugadores supieron trasladar a la pista todo el trabajo de la semana, dirigidos por el técnico Alejandro Mesa, con Manu Herrera de ayudante, Alberto de preparador físico y David de fisioterapeuta.

El ambiente fue espectacular...

Como hacía tiempo que no se vivía en el pabellón. Da gusto volver a recuperar las tardes de baloncesto y dejar atrás, como parece, los días de pandemia que tanto han alterado nuestra vida a nivel personal y deportivo. Me gustaría destacar el gran trabajo de animación realizado por la Peña Bigotet y que, por momentos, consiguió enganchar a todo el pabellón junto con la charanga. La directiva está haciendo un buen trabajo para atraer a la gente al pabellón.

Visto lo visto el sábado hay que creer en ese equipo...

Por supuesto, pero no a partir de esta victoria si no desde el principio de esta temporada. Este era un proyecto a dos años que iniciamos en la temporada 20-21 y que este año se esta consolidando y rindiendo al nivel que se le esperaba. Creo que jugar la fase de ascenso es un objetivo alcanzable, pero eso si, sin creerse nada aún (porque nada está hecho) y teniendo claro que hay que seguir trabajando en equipo como hasta ahora pues así, como equipo, es como conseguiremos alcanzar la fase de ascenso y no con individualidades.

Después de un triunfo como el del sábado, ¿hay más presión?

Al equipo hay que exigirle trabajo constante, compromiso con el club y salir a disputar cada partido. En el club no creo que tengamos más presión ahora que a principio de curso cuando ya declaramos nuestras intenciones.

Es la mejor plantilla que han tenido en años

Si no la mejor, está muy cerca de serlo. Está compensada. Mantener el bloque de 8 jugadores de la temporada pasada nos permitió en verano centrarnos en traer jugadores que completarán dicho bloque y conseguir un equipo donde prima el conjunto por encima de las individualidades. Ahora queda la parte más importante de la temporada y será entonces cuando valoremos en función de los objetivos.

¿Qué valoración hace de la trayectoria del equipo hasta la fecha?

El equipo va quemando etapas en busca del objetivo de disputar la fase de ascenso a LEB Plata. Quedan 10 jornadas, pero victorias como la del sábado ayudan a seguir trabajando y nos indican que vamos en el camino correcto.

A qué equipos ve como rivales por el mismo objetivo?

Jairis, Murcia, Llíria y Paterna.