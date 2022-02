Enric Rodríguez-Llorens és el nou director de l’Agrupació Musical Vernissa, la banda de Llocnou de Sant Jeroni i Almiserà.

El nou mestre assegura que «encare esta nova passa en la meua carrera professional amb moltíssima Il·lusió i ple d’agraïment a la junta directiva de l’entitat, que ha confiat en mi per seguir desenvolupant el projecte, així com als músics, als quals ja he promès que rebran el millor de mi. Seguim fent música, ara també a Llocnou i Almiserà!».