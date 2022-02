Barnasants torna a Bellreguard en memòria de Joan Fuster

La 27 edició del Festival Barnasants farà parada a Bellreguard. Aquest any tenen com a lema ‘Nosaltres, els barnasants’ coincidint en el centenari de la mort de Joan Fuster. En l’edició que han preparat per a 2022, aquest projecte cultural en xarxa reforça la seua presència a la Comunitat Valenciana mitjançant un total de 29 concerts, dels quals tres es podran disfrutar a Bellreguard.

La primera de les actuacions que van a realitzarse a este municipi serà este dissabte, 26 de febrer, a la Casa de la Cultura i començarà a les 20 hores. L’espectacle tindrà un cartell de luxe. Els protagonistes són una banda de música de rock català i ska, Brams, acompanyada este dia per Feliu Ventura, Miquel Gil, Tesa, Mireia Vives, Borja Penalba, Joan Palomares (Prozak Soup) i Josep Panxo. Este show musical, en el qual Brams celebra els 30 anys de la seua trajectoròria, té les entrades a la venda. Es poden comprar pel preu de 10 euros en la botiga del web de l’Ajuntament de Bellreguard. La pròxima cita que rebrà el municipi serà la presentació del setè disc de Rafa Xambó, La Dansa d’un temps nou. La data serà el 23 d’abril en la que es podrà escoltar una dotzena de cançons del cantautor d’Algemesí i altres com Maria-Mercé Marçal, Manel Marí, Anna Montero i Txema Martínez. El concert serà també una forma de rememorar la figura de Joan Fuster, ja que es cumplixen 30 anys de la seua última compareixença pública en esta mateixa localitat de la Safor. L’últim d’estos esdeveniments musicals es celebrarà el 7 de maig on la Banda Obrera del Poble, amb artistes com l’empordanesa Rusó Sala, el barceloní Enric Hernàez i l’alcoià VerdCel, que, amb la complicitat de Barnasants, han creat un disc i espectacle on la protagonista és la veu de les classes treballadores.