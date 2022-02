Ròtova obrirà el Porrat amb les visites a la Vil·la Romana

Ròtova celebra, dos anys després, el Porrat de Sant Macià al carrer, tot i que adaptat a la situació de pandèmia covid19. La cita tindrà lloc este cap de setmana amb el raïm i la vinya com a fils argumentals.

Demà, 25 de febrer, hi ha programades diverses activitats, entre les quals destaquen les visites guiades i teatralitzades.

Este divendres, entre les 9 i les 13 hores, es faran visites a la Vil·la Romana de la Sort que seran exclusives per als escolars.

El dissabte, a partir de les 10.30 hores es podrà fer una visita teatralitzada al monestir de Sant Jeroni de Cotalba que serà gratuïta i les entrades es podran recollir a l’Ajuntament. La visita guiada a este mateix monestir tindrà lloc a les 11.30 hores i es podrà reservar plaça a la web cotalba.es. Respecte al Centre d’Interpretació de la Pansa (CIP), la seua visita guiada, en este cas també gratuïta, està concretada per a les 12 del migdia i la plaça es reserva al telèfon 96 295 70 11. Ja a la vesprada es repetirà la visita guiada, sense cap cost, a la Vil·la Romana de la Sort, fent una reserva mitjançant una telefonada.

El diumenge començaran de nou les visites guiades a les 11 hores en la Vil·la Romana de forma gratuïta. Al monestir de Sant Jeroni de Coltaba, la visita guiada està programada per a les 11.30 hores i serà precís una reserva a la web del monestir. Per finalitzar el Porrat es repetirà la visita guiada al CIP, que també serà gratuïta i s’haurà de reservar per telèfon.

D’eixa forma, Ròtova recupera una de les seues tradicions més importants després de dos anys d’absència degut a la pandèmia, mostra de com es recupera poc a poc la normalitat.