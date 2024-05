Cinc jugadors i Júlia, representants de la Safor en l’Individual de raspall professional

Els Campionats Individuals-Trofeu President de la Generalitat Valenciana 2024 de raspall masculí i femení professional ja són ací. En hòmens i després d’una primera fase prèvia amb la participació dels pilotaris més jóvens, la competició entra en la ronda de 1/16 de final. En dones es comença des d’octaus.

En els dos campionats, com no pot ser d’una altra manera, hi ha una important representació de la pilota saforenca, tant en esportistes com en trinquets que acullen les partides.

En la nòmina masculina hi ha cinc jugadors. Un, David de Xeraco, ja ha caigut eliminat en la fase prèvia en perdre la seua partida contra Feo. Els altres són Montaner d’Almiserà, Salelles II d’Oliva, Vercher de Piles i Vicent de Xeraco.

En xiques destaca la presència en el campionat de l’única jugadora professional de la comarca, la mitgera Júlia, de Tavernes de la Valldigna. Els trinquets seus d’algunes confrontacions són els de Bellreguard, Piles, Xeraco i Oliva.

Després de la derrota de David en la prèvia, ara és el torn de Montaner. La resta campió de la Lliga Professional CaixaBank 2024 al costat de Tonet IV s’estrena este dissabte dia 11 en el trinquet de la Llosa de Ranes en un dels xocs de 16/ de final. El seu rival serà Ximo, que en l’eliminatòria anterior de 1/32 de final ha superat Momparler.

La següent a competir serà Júlia, que el dimarts 14 de maig ha d’afrontar la ronda d’octaus de final de l’Individual femení. La vallera jugarà en el trinquet d’Oliva contra Irene.

El dia 16 debuta Salelles II. L’oliver competirà en octaus de final al guanyador de l’eliminatòria entre Montaner i Ximo. La partida està programada en el trinquet de Castelló de Rugat.

Vercher també arranca en octaus de final. Serà el dia 21, igualment a Oliva, contra Seve o Marc Ortega, que este divendres dia 10 s’enfronten en una trobada de 1/16 de final en el trinquet del Genovés.

L’últim pilotari de la comarca a entrar en el torneig serà Vicent, un dels caps de sèrie que accedix directament a quarts de final. El seu debut serà el dia 26 a Dénia davant Vercher o Seve o Marc Ortega.

També els trinquets saforencs tindran importància. De fet, el d’Oliva acull sis partides, tant de fase prèvia com en el quadre final. A Xeraco se’n jugaran tres, a Piles dos i a Bellreguard també dos, inclosa d’una semifinal masculina. Les finals, previstes els dies 9 (xiques) i 16 de juny (xics) no tenen encara seu assignada.

Cap de setmana a la Safor

Però no sols d’Individual viu la pilota. Este cap de setmana hi ha partides de caràcter ordinari a la Safor. Este divendres a Piles s’anuncia a Vicent i Canari vs. Vicent i Raúl amb una prèvia; David i Gabi vs. Boronat i Rafa G.

El dissabte a Bellreguard: Iván i Murcianet contra Salelles II, Brisca i Bossio. En la primera, Miquel i Sergi vs. Diari i Momparler.

El dilluns a Xeraco es disputen dos partides de l’Individual. A les 17 hores, octaus de final de dones: Ana s’enfronta a Clara o Natalia i, després, Ian contra Bossio en 1716 de final masculí.

