Presentació del llibre Premi Ausiàs March 2021 a Gandia

La Biblioteca Central de Gandia acull este divendres, 25 de febrer a les 19 hores, la presentació del llibre Llum de cançó, de Miquel Àngel Llauger, guanyador del Premi Ausiàs March de Poesia 2021. Les persones interessades en assistir tindran l’oportunitat de disfrutar d’una lectura comentada per l’autor i altres poetes com Maria Josep Escrivà i Teresa Pascual. L’esdeveniment ha estat organitzat per l’IMAB, Biblioteques Gandia amb la col·laboració del col·lectiu Saforíssims.