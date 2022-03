Sin pacientes covid en UCI un año después en el hospital de Gandia

El hospital Francesc de Borja de Gandia anunciaba ayer que no tenía ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a ninguna persona afectada por covid. Esta situación, que coincide con el final de la sexta ola de contagios en la comarca de la Safor, no se daba desde el 28 de abril del 2021, es decir, que hacía casi un año que el servicio no estaba libre de pacientes con coronavirus.

Durante la sexta ola, que tuvo lugar entre diciembre del 2021 y enero de este año, el centro llegó a contar con una decena de personas ingresadas en este servicio como máximo, mientras que el momento en que más enfermos hubo fue durante la tercera ola, cuando se superaron la treintena, en enero del año pasado, que si no fue la peor en contagios si lo fue en fallecimientos y hospitalizaciones. Ahora falta comprobar hasta cuándo se mantiene esta circunstancia. Bien es cierto que la vacunación y la inmunidad provocada por el gran número de contagios que se produjo durante la sexta ola ha hecho que los casos que se están regisrando ahora mismo revistan, en general, mayor gravedad. Sin embargo, aún hay personas a las que les afecta de forma importante, por lo que se siguen produciendo ingresos hospitalarios. Ayer, de hecho, al margen dela ausencia de pacientes en la UCI se registraban un total de diez personas ingresadas en la planta Covid. En estos momentos, la comarca de la Safor está experimentando un repunte de casos, provocado por la influencia de las fiestas de las Fallas, en línea con lo que ocurre en la Comunitat Valenciana.