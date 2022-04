Pau Rodríguez, de Tavernes, guanya el Senyoriu d’Ausiàs March amb «Cassette»

Pau Rodríguez, que com a autor de poemes signa com «Pau i au», ha estat el guanyador de la 42 edició del premi de poesia Senyoriu d’Ausiàs March, que cada any convoca l’Ajuntament de Beniarjó. Rodríguez, nastuc a Madrid ara fa 43 anys però que de ben menut es va traslladar amb la família a Tavernes de la Valldigna i que ara viu a Cullera, va presentar el poetmari titulat Cassette.

Segons explica el mateix autor, que ha agraït l’elecció del jurat del premi, lliurat el dissabte passat a Beniarjó, Cassette, com aquelles pastilles musicals de doble cara, també té dos apartats, i a més inclou una narració. El poemari, que Rodríguez inscriu en el gènere de «deslírica», recorre la història de dos personatges que s’endinsen en un paisatge urbà on es convida al lector a endinsar-se en un espai urbà en què velles glòries olímpiques repetirien les seues proeses atlètiques si la ciutat no hagués estat buida. «Allà els esdeveniments no se succeeixen sinó que se superposen de tal manera que el ferm acaba per cedir sota el pes de la desesperació arrossegant a protagonistes i lectors, cap a una resolució impossible», indica l’autor.

Cassette constituïx també una continuïtat respecte al seu llibre anterior, publicat l’any passat amb un títol llarguíssim: Recital privat de poesia per a una família anglesa possiblement inexistent. Molts anys abans, el 2013, Edicions 96 va publicar el su primer poemari, titulat Les claus de casa.

Pau Rodríguez, o «Pau i au» en la seua versió literària, es va llicenciar en Psicologia per la Universitat de València i després de treballar durant més de deu anys en el camp de la intervenció social ara exercix de professor.

El lliurament del premi, per part de l’alcaldessa de Beniarjó, Eva Llinares, ha estat inclòs, com cada any, en una sèrie d’activitats culturals. Enguany, a més, ha sigut el primer celebrat en condicions de normalitat després de la suspensió de 2020, a causa de la pandèmia, i de les restriccions de l’any passat.