Oliva fixa la base de la seua història amb el Pla Director de Santa Anna

L’Ajuntament d’Oliva acaba de donar una passa molt important per tal de consolidar part de la seua història amb l’adjudicació de la redacció del Pla Director del Castell de Santa Anna. Es tracta d’un document que, una vegada estiga elaborat, servirà per a marcar les futures línies a seguir en la consolidació, consevació i posada en valor d’una de les joies més importants del patrimoni de la localitat.

La redacció del pla ha estat concedida a l’empresa «El Fabricante de Espheras» i compta amb un plaç de sis mesos per a la seua execució, segons les bases de licitació del projecte. Els treballs inclouen la realització d’alçats, cales muraries, diversos treballs arqueològics i historiogràfics per a poder en un futur emprendre accions de consolidació, restauració o reconstrucció.

Una vegda l’ajuntament dispose del document podrà optar a ajudes i subvencions destinades a recuperació de patrimoni i, en la mesura del que indique el pla, convertir el castell de Santa Anna en un referent des del qual partix gran part de la història del municipi.

El regidor de Patrimoni, Julio Llorca, valora «positivament» el fet de poder disposar d’una ferramenta com esta, «ja que ens dona l’opció per a actuar per fases i optar a diferents subvencions per a convertir el castell en el mirador que la nostra ciutat mereix», indicava. « Al mateix temps, consolida un bé d’interés cultural i baluard de les construccions renaixentistes de l’època», assenyalava.

El castell de Santa Anna, datat al segle XVI, és un dels elements patrimonials d’Oliva més desconeguts. De fet, fa un anys durant una neteja de silvicultura va traure a la llum diverses troneres que no s’havien trobat fins a eixe moment i estan al centre de la muralla.

El castell de Santa Anna va ser construït sobre les restes de l’ermita de Santa Anna, datada d’abans de la segona meitat del segle XVI. Segons la documentació històrica conservada, el castell va ser construït al voltant de 1545 per part del tercer Comte d’Oliva Francesc Gilabert de Centelles. Francesc Gilabert manà construir el castell per tal de fortificar i defensar les seues terres enfront dels atacs i invasions dels pirates barbarescos, així com per a controlar la població morisca del Raval davant d’una sublevació.

La fortificació va estar en funcionament fins a finals del segle XVII, almenys, com un element més de la defensa de la costa. Durant el segle XVIII, en concret en l’any 1747, es va construir dins del perímetre fortificat una nova ermita de Santa Anna, de la qual avui en dia encara es conserven restes.

El castell es va consstruir en un moment d’esplendor de la família Centelles, ja que va ser el mateix segle en què es van alçar les muralles de la població, es va fer una important remodelació i ampliació del Palau Comtal i es van construir i ampliar altres construccions vinculades a les terres de la família, com el recinte emmurallat del Rafalí en la Font d’en Carròs o les muralles de Mascarell.